Vicky Gómez: "El trabajo en la coreografía es lograr, a través del baile, conectar y transmitir la potencia de la música y la danza en un escenario"

"Acercar las danzas urbanas a la gente joven, adentrarse en la esencia, las bases y como conectar con la música a través del movimiento", fueron las primeras impresiones de la bailarina y coreógrafa salmantina, quien ha venido hasta Adeje a evidenciar todo lo bueno de las danzas urbanas, un estilo de baile que busca, a través del movimiento, expresar un punto de vista.

El objetivo del taller es acercar a la ciudadanía a la cultura de la danza urbana. A lo largo de los tres días de formación serán impartidos los fundamentos, pasos básicos y técnica a través de la elaboración de una coreografía, que será presentada el último día del taller, con objeto de poner en práctica todo lo aprendido durante la formación.

Coordinación, fuerza, flexibilidad, trabajo en equipo, musicalidad, expresión corporal, disciplina, serán las competencias básicas a trabajar con este taller que cuenta con dos sesiones presenciales en las que se controla, en todo momento, las distancias de seguridad.

"La danza urbana, como todas las danzas, trabaja la coordinación, elasticidad, la expresión corporal, el movimiento... Podemos expresarnos y contar mucho sobre quienes somos, pero primero, hay que quitarse esos filtros que tenemos de la cabeza porque las danzas urbanas lo que buscan es conectar y afortunadamente lo está logrando con la gente joven dado el tipo de música que se está produciendo actualmente", apostilló la bailarina.

El baile, la música y el público

"Cuando ponemos a un artista que canta y un cuerpo de baile que danza en un escenario, la emoción explosiva es mucho mayor, porque se amplifica el mensaje y se logra conectar desde la propia puesta en escena con las personas espectadoras". El trabajo de los coreógrafos y coreógrafas es precisamente ese, lograr, a través del baile, conectar y transmitir la potencia de la música y la danza.

¿Hacia dónde va la danza urbana?

"La danza urbana tiene mucho futuro en España", afirma la coreógrafa. "Lo que estamos viviendo ahora mismo nos ha llevado a formarnos, especializarnos, entrenarnos y a hacer visible la relevancia de la danza urbana en el mundo del espectáculo, el arte y la cultura. Estamos en un resurgir, la danza simboliza libertad"

"Los artistas están demandando más danza urbana en sus puestas en escenas, ya que los bailarines y bailarinas de este género, están logrando transmitir la potencia de la danza y lo vemos de la mano de artistas como Lola índigo, quien apuesta fuertemente por integrar la danza urbana en su repertorio".

Primera vez en Adeje

"Me han impresionado las ganas, el interés y la disciplina de las alumnas", afirma Vicky Gómez, quien además subraya que "la danza urbana nació como forma de reivindicación social, se utilizaba como elemento de protesta y reivindicación, actualmente es un movimiento que representa la libertad y lo hace a través del baile y el movimiento".

Vicky Gómez

Bailarina y coreógrafa salmantina, empezó a bailar a los 4 años y desde entonces no ha dejado de formarse en esta disciplina. Tiene experiencia en programas de televisión y aúna todos los requisitos necesarios para ser la coreógrafa de "Operación Triunfo 2020".

A los 15 años, en 2003, se trasladó a Madrid para cursar estudios de danza en el Conservatorio Profesional de Danza Clásica y los compaginó con la formación en otras disciplinas como el Jazz Funk, el Hip Hop, Contemporáneo, Bailes de Salón y flamenco

En 2007 fue a Nueva York y Los Ángeles a recibir clases de danza en escuelas especializadas como Millennium Dance Complex y Broadway Dance Center.

Más tarde, en 2008, concursó en el programa de televisión "Fama, ¡a bailar!" de Cuatro del que se proclamó ganadora. Después del concurso siguió formándose en escuelas de Los Ángeles y Londres.

Ha trabajado como bailarina en videoclips con artistas como Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Juan Magán y La Dama.

En 2011 entra a formar parte del cuerpo de baile de "Tu cara me suena", formato en el que ha participado desde entonces en todas sus ediciones y variantes: "Tu cara me suena mini" y "Tu cara no me suena todavía".

También ha trabajado como bailarina en otros programas de televisión como "La Voz", "El Número Uno", "Mira quien salta", "Qué tiempo tan feliz", "My Camp Rock 2" y "The X Factor" (Francia).

Como coreógrafa en televisión ha trabajado en programas como "Bailando con las Estrellas" y en otras ediciones de "Operación Triunfo".

Ha realizado coreografías para artistas como Aitana en su Play Tour y para videoclips y presentaciones de Natalia Lacunza y Africa Adalia.

En teatro ha coreografiado el musical Flashdance que actualmente se representa en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.