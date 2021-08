25.000 imágenes cedidas por Jerónimo Saavedra enriquecen el registro fotográfico de la Fedac

Las Palmas de Gran Canaria/ Buena parte de la vida política y social de la Isla, de toda Canarias e incluso del Estado, a través de 25.000 fotografías. Ese es el legado que ha cedido Jerónimo Saavedra, una de las figuras más relevantes de la historia del Archipiélago, a la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac) del Cabildo de Gran Canaria. Esta amplia colección está compuesta por entre 20.000 y 25.000 fotografías, que fueron tomadas desde 1960 hasta 2018 y que muestran la intensa actividad política y social que desarrolló Saavedra entre 1977 y 2018, así como diversos aspectos de su vida personal.



A través de ella, se documenta no sólo la trayectoria profesional y vital de Saavedra sino buena parte de la vida política y social de Canarias, dado que ocupó cargos públicos en las administraciones local, regional y nacional, por lo que, en su colección fotográfica, está presente la mayor parte de la dirección política y social del Archipiélago, y parte de la nacional. No en vano, fue presidente de la Junta de Canarias, diputado regional, presidente del Gobierno de Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, diputado y senador nacional, ministro de Educación y de Administraciones Públicas, y Diputado del Común en Canarias, entre otros.

Minerva Alonso, consejera insular de Industria, Comercio y Artesanía, área que tutela la Fedac, resalta la relevancia de esta cesión. "La donación de estas fotografías contribuye a alcanzar nuestro objetivo de comprender nuestro pasado, para proyectar una Isla con un futuro, cohesionada, crítica y formada. Un propósito para el que es muy importante conocer el panorama político, social y también personal de una figura tan destacada en todos los ámbitos de la vida de las Islas como Jerónimo Saavedra, y eso se va a poder hacer a través de las imágenes que nos ha cedido, por lo que no solo la Institución Insular sino la Isla y toda Canarias debemos estarle muy agradecidos por su gesto".

La titular del área incide en que la Fedac ha realizado un importante trabajo de documentación, puesto que su archivo fotográfico comenzó a crearse en 2015, cuando contaba con 85.000 registros y, actualmente, ya dispone de 1.009.677 imágenes.

"En estos años, se ha hecho un gran esfuerzo de captación de imágenes y también nos hemos nutrido de donaciones, que se han ido digitalizando, para poner a disposición de la ciudadanía estos documentos escritos con la luz, que cuentan la historia y la cultura de Canarias a través de imágenes", comenta Alonso. "Gracias a ese trabajo de todo el personal, hoy tenemos un archivo fotográfico que es un referente en Canarias, además de ser la única institución que celebra unas jornadas internacionales de fotografía histórica".