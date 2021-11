Éxito de la Ruta de Patios 2021 de Guía, dedicada este año, al poeta Manuel González Sosa

El alcalde Pedro Rodríguez, mostró su satisfacción por el éxito de esta nueva edición de la Ruta de Patios que llegaba al domingo con el cartel de completo. Y, aunque las entradas estaban agotadas para todas las actividades previstas, fueron muchos los visitantes que se acercaron a contemplar los patios del casco histórico, para además, disfrutar con las ricas degustaciones de dulces y queso de Guía, y de los deliciosos pinchos que ofrecieron los bares y restaurantes participantes en la Ruta de Pinchos.

Por su parte, la concejala de Cultura, Sibisse Sosa, felicitó a las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía por el gran trabajo realizado para mostrar el gran talento de su alumnado en esta nueva ruta cultural. Así, comenzaron sus actuaciones en el pasaje de San José, recitando los bellísimos versos de Manuel González Sosa, con la actuación del Aula de Teatro ,para, a continuación, disfrutar con Aula de Guitarra Clásica que interpretaron temas como "Merryl We Roll Alone" o el "Himno a la Alegría".

Posteriormente, se contó la actuación de las jóvenes voces del Coro Infantil dirigidos por Patricia Muñoz y los solistas del aula de canto Moisés García con el tema 'Say Something', Alejandro Pérez al piano y Ana Teresa Castillo en la voz con 'Bohemian Raphsody', y María Casal y Gabriel Pérez, voz y piano con 'Fly me to the moon'. Por su parte, la orquesta de cuerda interpretó, entre otros, dos Minuetos de J.S. Bach. 'Qué Bonito' y 'La Bikina' fueron los temas escogidos por el Aula de Guitarra Popular con Israel Arbelo, Macarena Felipe, Juan Luis Díaz, Rita Díaz.

La Patio Band, una banda creada ex profeso para la Ruta de Patios interpretó varios temas desde la plaza de Guía hasta San Roque, segundo escenario del día de la Ruta de Patios.

De nuevo, el alumnado de teatro recitó versos de Manuel González Sosa, y el Aula de Danza puso movimiento para dar paso al Aula de Clarinete que interpretó piezas de Harry Potter y la Sinfonía 40 de Mozart.

La mañana continuó con 'El Sol No Regresa' interpretado por el Aula de Percusión, y temas como 'La Vida es Bella' de la mano del Grupo de Metales, para pasar al Cuarteto de Saxofones que nos deleitó con piezas como 'Yesterday' y 'Over The Rainbow'

También estuvieron presentes los familiares del poeta Manuel González Sosa que compartieron esta jornada lúdica, e incluso su sobrina, Marietta González, leyó algunos versos.