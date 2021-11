Mueca marca ya una cita con su gente del 5 al 8 de mayo de 2022 para celebrar sus 20 años de alegría

El espíritu Mueca ha resistido a la lluvia este fin de semana. Miles de personas acudieron a la décimo novena edición en Puerto de la Cruz. El festival, organizado por el Ayuntamiento y la plataforma Cómplices Mueca, desarrolló 45 de las 60 representaciones previstas. La actividad solo paró el viernes 26 por motivos de seguridad debido a las condiciones meteorológicas adversas. El sábado 27, el día más completo del programa, se recuperó toda la actividad con normalidad.

El festival Mueca cierra así una de sus ediciones más complejas tras un esfuerzo colectivo que ha contribuido a fortalecer la imagen de Puerto de la Cruz como municipio modélico en el desarrollo y promoción del tejido cultural y creativo isleño.

Por la ciudad portuense han pasado 80 artistas de índole internacional, nacional y regional que han situado a esta cita como un referente de la cultura en Canarias. La lluvia se convirtió en risa y alegría gracias al empeño y el esfuerzo de un equipo compuesto por más de 70 personas que hicieron posible una nueva edición de Mueca en Puerto de la Cruz.

Circo, danza, teatro, música y mucho humor fueron algunas de las disciplinas de las que pudo disfrutar un público entregado. Se compartieron risas en familia, entre amigos y algunos de los espectáculos dejaron con la boca abierta a los asistentes.

La compañía belga Theater Tol maravilló a un público que no paró de aplaudir en el espacio Aqualia Muelle con el espectáculo 'Garden of Angels'. Del mismo modo, los holandeses The Ruggeds sorprendieron con su puesta en escena con 'Between us'. El equilibrismo de Kolektiv Lapso Cirk en 'OVVIO' puso al público en pie en el espacio Centro Comercial Martiánez. Al igual que 15Feet6 con el espectáculo 'League & legend'. Los incondicionales de Abubukaka, un clásico en Mueca, llenaron el espacio El Peñón en dos ocasiones con el estreno de 'El cojinete de Patarrás'.

Además, muchas familias disfrutaron con los más pequeños de espectáculos como 'Panoli Kabareta' de Ganso&cía, 'Totó, un payaso viajero' de Totó el payaso, 'La Caixeta' de la compañía Holoqué, 'El cazador' de Mighty Jambo, 'Diábolo clasic metal' de Hermanos Inconfundibles o 'Bakéké' de Fabrizio Rosselli. Por otra parte, pudieron realizar dos talleres: uno de circo, gracias a Teatro KDO; y otro de percusión con Bloko.

Las calles y espacios del casco portuense dieron pie a representaciones como '[The Frame]' de Eléctrico 28, 'Micro-Shakespeare' de compañía Toti Toronell / Laitrum o 'Música y narración' con Esther Alfonso, Belén Álvarez (Lajalada), Cristina Verbena y Julia Rodríguez.

Y también sirvieron de escenario para Burka teatro con '¡Valientes!' o 'Home' de la compañía Cris-is. La danza se apoderó del espacio Penitente con 'Paradise' de la compañía La Reversa, 'UUNO' de Ayya Choreography, 'Ojos para no ver' de Cora Panizza, 'Apolo' de Wettibute y 'Dancing with my shadows' de Flamencuría Obdulia Bustos.

El Festival Internacional de Arte en la Calle en Puerto de la Cruz Mueca cuenta con la organización del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la plataforma Cómplices Mueca. Además, recibe el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo Insular de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, Consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz y la red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas. Por otra parte, Mueca agradece a otras entidades como Aqualia, CaixaBank, Centro Comercial Martiánez, Centro Médico Tucán, Hotel El Tope, Hotel Be Live Experience Orotava y Grúas Juanele.