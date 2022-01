Los artistas de los hoteles anuncian movilizaciones en Canarias para desbloquear la negociación de su convenio

Canarias/ El próximo 17 de febrero se llevarán a cabo las concentraciones ante las sedes de las patronales en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Los artistas de los hoteles anuncia movilizaciones en Canarias para desbloquear la negociación de su convenio colectivo. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el secretario de Organización, Comunicación y Políticas Institucionales de UGT Canarias, Héctor Fajardo; Vicente García, portavoz del sector; y José Pazos, representante de CCOO Canarias. En este sentido, desde la sindical se avanza que el próximo 17 de febrero los trabajadores/as del sector artístico de los hoteles se concentrarán a las puertas de la patronal en ambas capitales.



Estas movilizaciones, responden al incumplimiento por parte de la patronal a negociar el que sería el primer convenio del sector y que afecta, en toda Canarias, a unos 3.000 trabajadores aproximadamente.

En octubre de 2020la FeSMC denunció públicamente la "crítica" situación laboral y económica que atravesaban los trabajadores y trabajadoras de dicho sector. Circunstancia que generó una aproximación con la patronal con la que se acuerda abordar la situación. Sin embargo, siendo consciente de la dura crisis económica y sanitaria, se establece dar un margen de recuperación y retomar las negociaciones en enero de 2022. "Para nuestra sorpresa – afirmó García – nos hemos visto convocados a una mesa de negociación sin interlocutores válidos. La patronal ha decido no fijar portavoces y nos dejan sin opción a iniciar las conversaciones que ya se habían pactado".

Este nuevo escenario, vuelve a colocar contra las cuerdas a un sector que, si bien ya vivía una situación "crítica" ahora se ve aun más agravada por la crisis económica actual ligada al covid y que impacta directamente contra el sector servicios. "Los sindicatos han demostrado una vez más flexibilidad y altura de miras a la hora de plantear una negociación. "Hemos sido comprensivos, pero ya no podemos seguir permitiendo este trato a los casi 3.000 hombres y mujeres ligados a este sector y vamos a llegar hasta el final". No podemos olvidar que casi el 90% de los afectados/as no se han podido acoger a ERTEs", añadió Fajardo. Por su parte José Pazos, representante de CCOO en Canarias, apuntó que "si bien es cierto que a nivel nacional existe un convenio, en las Islas la situación actual es de vacío legal".

Desde la FeSMC se solicita al Consejo Canario de Relaciones Laborales que intermedie y exija a la patronal hotelera el nombramiento inmediato de los portavoces válidos para iniciar la negociación según lo pactado.