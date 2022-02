Canarias/ Juan Márquez destacó en su intervención la puesta en marcha del Plan de Fomento de la Lectura y la creación de los mapas insulares de las bibliotecas.

Subrayó la importancia del "Estudio de la situación de las bibliotecas y la lectura en Canarias" como herramienta de diagnóstico sobre la realidad de estos espacios.



Cultura pondrá en marcha un servicio de Biblioguaguas para estrechar la relación de las bibliotecas con la ciudadanía, acompañada de una agenda de actividades culturales.

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, informó en Comisión parlamentaria sobre los avances, los objeticos y el plan de trabajo de su departamento en el desarrollo de la Ley de la Lectura y las Bibliotecas de Canarias, cuya aplicación se vio ralentizada por los efectos de la crisis sanitaria, pero que sin embargo ha logrado varios de los objetivos marcados, a pesar del complicado escenario.

Tras la aprobación de la Ley del 2019, "nos encontramos en un proceso de transición hacia un nuevo modelo de bibliotecas más accesible, innovador y coordinado, donde las bibliotecas deberán ocupar un espacio más amplio y ambicioso en las estrategias para el desarrollo cultural de las Islas". Desde este concepto y la mirada puesta hacia donde se dirigen las políticas bibliotecarias de su departamento, Juan Márquez apuntó, entre los avances obtenidos, la relevancia de la puesta en marcha de la Biblioteca de Canarias, una plataforma digital cada vez más visible gracias a sus contenidos y servicios on line, a la que se incorpora el Directorio de Bibliotecas de Canarias. Esta potente herramienta digital, de hecho, ha merecido el reconocimiento por el proyecto "Fomento, difusión y conservación del patrimonio literario de Canarias" con la Distinción Sello Consejo de Cooperación Bibliotecaria del año 2021, que será entregado el próximo día 9 de marzo en el marco del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que convoca el Ministerio de Cultura.

Juan Márquez puso de relieve el informe que a finales de 2021 se hizo público sobre la situación de las bibliotecas y la lectura en las Islas Canarias, un análisis y diagnóstico en profundidad realizado por primera vez en Canarias, que ha puesto sobre la mesa la realidad de las bibliotecas en las islas, proponiendo líneas de acción que le den la flexibilidad a los servicios bibliotecarios para adaptarlos a las exigencias de sus usuarios actuales, así como a los entornos territoriales y sectoriales de referencia sobre los que prestan los servicios.

"Contamos con un primer estudio que, con datos concretos y fiables, no solo nos aporta conclusiones sino deberes para el conjunto de las administraciones". El viceconsejero añadió que "este estudio además nos aporta, gracias a un muestreo más amplio, una fotografía precisa sobre el estado de la lectura en Canarias. Podemos concluir que se lee, pero debemos hacer un esfuerzo por mejorar nuestros ratios y hábitos". Por todo ello, añadió, "el trabajo conjunto en la comisión técnica de la red BICA, la subida presupuestaria que hemos realizado, el próximo plan de lectura, el plan de formación, o las biblioguaguas que estamos preparando para este año, suponen, junto al nuevo servicio digital bibliotecadecanarias.org, pasos importantes y decisivos para el nuevo modelo de bibliotecas públicas. Queremos situar a Canarias a la vanguardia de las políticas de lectura y bibliotecas".

El estudio realizado con encuestas telefónicas, sesiones presenciales con los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas, etc. ha dado como resultado poner negro sobre blanco la realidad de la lectura y la de nuestros centros en Canarias. Un documento para que los responsables públicos conozcan dónde nos encontramos. El viceconsejero añadió que "como complemento y con los datos que el primero iba aportando, se ha desarrollado el instrumento de planificación bibliotecaria por excelencia, los mapas insulares de las bibliotecas públicas".

Márquez explicó que, "aunque la obligación de elaborar y aprobar dichos mapas corresponde por Ley a los cabildos insulares, desde esta Viceconsejería y con el fin de adelantar y homogeneizar las propuestas de esta herramienta fundamental, se está haciendo entrega a estas instituciones de una propuesta para cada una de las islas". A día de hoy ya disponen de dicho trabajo los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. En los próximos días se hará entrega al resto de las islas, "esto significa, y se está haciendo saber a los representantes públicos de los cabildos, que se trata de una propuesta de trabajo fruto de la experiencia y el conocimiento de la realidad bibliotecaria de Canarias. Confiamos en que nos envíen sus mapas insulares aprobados antes del próximo verano, de manera que el Mapa de Bibliotecas de Canarias pueda estar aprobado antes de finalizar este año 2022", apuntó.

Plan de Fomento de la Lectura de Canarias

El viceconsejero anunció que la Biblioteca de Canarias ha comenzado el trabajo para cumplir con el título VI de la Ley 5/2019, la Promoción de la Lectura, con una ambiciosa apuesta para crear un Plan de Fomento de la Lectura de Canarias que llegue hasta 2030 y que implique la integración de las políticas culturales y educativas, desde un compromiso social amplio que fortalezca el sistema bibliotecario, entre otras consideraciones. La elaboración de ese plan irá acompañado por el establecimiento de un Pacto Social por la Lectura, tal y como señala el artículo. 35 de la Ley de 2019. En esta línea, valoró el trabajo conjunto que se está realizando con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad para dar acceso a la totalidad de alumnos de los centros educativos públicos de Canarias a los recursos digitales de la Red, al tiempo que se constituyen clubs de lectura virtuales entre los docentes y sus alumnos con los textos recomendadas por cada nivel académico.

Biblioguaguas

Además, para este año, la Viceconsejería de Cultura tiene la firme decisión de emprender el proyecto Biblioguaguas. Un servicio público gratuito de extensión bibliotecaria que contribuirá a estrechar la relación de las bibliotecas con la ciudadanía y que recorrerá el territorio canario de forma planificada, periódica y publicitada. Para ello, se están comenzando a establecer las primeras conversaciones con las instituciones insulares, de cara a determinar las necesidades que presentan los diferentes municipios de las islas y trazar un proyecto de servicio bibliotecario que responda a las demandas más inmediatas. La Biblioguagua funcionará como un servicio de préstamo directo y accesible que contendrá una muestra significativa de los materiales bibliográficos, audiovisuales y documentales que ofrece una biblioteca convencional y que, además, irá acompañada de una agenda de actividades que se desarrollarán en los espacios donde estacione el vehículo cultural.

Finalmente, anunció la propuesta de un plan de formación para los profesionales bibliotecarios. Dicho plan se está elaborando a partir de las conclusiones y propuestas establecidas en el Estudio de la situación de las bibliotecas y la lectura con las aportaciones realizadas por los propios profesionales. La previsión es que la propuesta del Plan sea ejecutada en colaboración con el Icap y los cabildos insulares.

