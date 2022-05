Mueca va más allá de la mera exhibición con propuestas que convierten a la ciudadanía en artistas

Javier Rodríguez con 'Payaso', Judit Mendoza con 'VOID-abrazar el vacío' y Paula Quintana con 'Sagrario' son los capitanes de tres iniciativas que implican en el espacio escénico, en algunos casos, a los portuenses y al público de Mueca en general.

En el caso de Javier Rodríguez, quien se define como gestor cultural, el monólogo 'Payaso' está dentro de 'De la butaca a la escena' y de 'Espectacción'. Con esta última iniciativa, se abren inicialmente en Mueca tres encuentros y espacios al público: el montaje de un espacio escénico, un encuentro personal con el elenco de una compañía y, por último, asistir a un ensayo. "Con esta experiencia estamos testeando si al público le interesa este tipo de contenido", asegura Rodríguez.

Paralelamente a este proyecto, a Javier Rodríguez se le propone hacer teatro. "No soy actor, nunca he hecho teatro. Pero se me ha propuesto como asistente a prácticamente todas las ediciones de Mueca, como gestor cultural y como participante en Cómplices Mueca dar este paso hacia el espacio escénico", dice. Así, el monólogo 'Payaso', dirigido por Carmen Cabeza, podrá verse el viernes 6 y el sábado 7 de mayo a las 18.00 horas en el espacio castillo de San Felipe e incluye un diálogo posterior entre sus creadores y el público.

La intención de esta propuesta participativa es continuar en próximas ediciones y que sea el público el que dé el paso hacia la escena como lo ha hecho Javier Rodríguez.

Por su parte, Judit Mendoza estará en la vigésima edición de Mueca con 'VOID-abrazar el vacío' de la compañía MoBBAA. En concreto, la propuesta de Mendoza cuenta con un taller previo que "brindará la oportunidad de hacer crecer la propuesta artística. Se generará un espacio de intercambio, entre las personas mayores del Puerto de la Cruz y nuestro elenco, muy enriquecedor para la creación", asegura.

"No es usual que las personas mayores tengan la oportunidad de exponerse en los escenarios con propuestas de danza contemporánea. En nuestro caso, contamos con un elenco de tres señoras y cuatro señores de 60 a 82 años", explica la bailarina. Además, esto permitirá que "la ciudad que nos acoge entienda y sienta la pieza como suya, sembrando así nuestra semilla en Mueca", concluye.

'VOID-abrazar el vacío' podrá verse el sábado 7 de mayo a las 20.30 horas en el universo del movimiento.

Para terminar, la tercera propuesta participativa corre a cargo de la bailarina Paula Quintana. 'Sagrario' contará con un taller previo realizado por mujeres del Puerto de la Cruz. Estas estarán en la representación final que será el domingo 8 de mayo a las 12.30 horas en el universo del movimiento.

Para Quintana este proceso previo "es indivisible del resultado final. Es interesante e importante aprovechar a la gran cantidad de gente que pasa por este festival", explica y continúa diciendo que "para mi es tremendamente enriquecedor y necesario poder compartir el trabajo con gente que no es profesional del arte porque enriquecen mi trabajo: me cuestiona y me hacen afinar tanto en los contenidos como en las representaciones".