Siete espectáculos de MAPAS Fest se reparten por toda Canarias esta semana

Canarias/ El festival internacional de artes escénicas arribará a La Graciosa este sábado con el estreno de 'Sorriso'.

La programación de teatro en sala y en la calle se amplía a las islas no capitalinas.



Esta semana MAPAS Fest lleva su oferta de artes escénicas a Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y, por primera vez, a La Graciosa. Hoy, lunes 20 de junio, la propuesta comienza con El desmoronamiento de la ternura en el Espacio La Granja, en Tenerife. A las 20:00 horas se producirá el estreno en Canarias de esta pieza de Plataforma Conectada y Cía Ferroviaria que narra la historia de un hombre llamado Sais que, tras la muerte de su madre, anhela encontrar un modo de comunicarse con ella. El espectáculo, dirigido por Luisma Soriano, se trasladará el próximo domingo 26 a Gran Canaria para una segunda función en el Teatro Guiniguada, también a las 20:00 horas.

El martes 21 el teatro continúa como protagonista en el Espacio La Granja con Enciclopedia del dolor: tomo I. La obra de Pablo Fidalgo, estrenada ayer en el Teatro Guiniguada, plantea qué vínculo existe entre todas las generaciones que asistieron a colegios religiosos donde se produjeron abusos durante años. Según su escritor, "es una pieza que intenta entender la historia de un país empeñado sistemáticamente en silenciarlo y enterrarlo todo".

El mismo día, la oferta de MAPAS Fest llegará por primera vez a La Gomera con el estreno nacional There. La obra de la compañía noruega Jo Strømgen Kompani cuenta la historia de cuatro disidentes de la antigua Unión Soviética que están varados en la zona entre Oriente y Occidente. En la atmósfera, lejos de ser armoniosa, la pregunta esencial permanece: ¿deberían continuar hacia lo desconocido o volver a lo que saben? El Auditorio Insular de La Gomera acogerá las preguntas existenciales de este grupo el martes 21 a las 20:00 horas. La propuesta teatral, que cuenta con más de cien funciones en todo el mundo, continuará su trayecto por las islas capitalinas el miércoles 22 y el viernes 25, aterrizando en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y en el Centro Insular de Deportes (Gran Canaria) respectivamente.

La obra de teatro inclusivo Hamlet, de la compañía peruana Teatro La Plaza, se estrena a nivel nacional el jueves 23 a las 20:00 horas en el Centro Insular de Deportes, en Gran Canaria. En esta ocasión, será un grupo de personas con síndrome de Down quienes tomarán el escenario para compartir sus anhelos y frustraciones en una versión libre de la obra de Shakespeare dirigida por Chela de Ferrari. El Auditorio Infanta Leonor, en Tenerife, acogerá una segunda función el domingo 26 de junio a las 20:00 horas.

El jardín quemado, de la compañía canaria 2RC Teatro, se representará en el Centro Cultural Asabanos, en El Hierro, el jueves 23 de junio. La obra de teatro dirigida por Rafael Rodríguez transcurre a finales de los años 70 cuando Benet, una joven psiquiatra recién salida de la facultad, llega al sanatorio de San Miguel, instalado en una aislada isla, para aplicar nuevos métodos terapéuticos y, sobre todo, para descubrir la verdad que esconde en su interior. Con una puesta en escena concebida por su autor como "una propuesta teatral entre el thriller y la poética del pensamiento de Mayorga", el espectáculo tendrá una segunda función el sábado 25 en el Auditorio Insular de Fuerteventura.

Sorriso, de la compañía portuguesa Teatro Só, se estrena en Canarias e inicia un recorrido de once funciones gratuitas por las calles de las ocho Islas. Su primera representación tendrá un tinte especial al realizarse en las poco transitadas calles de Caleta de Sebo, en La Graciosa, este sábado 25 de junio a las 11:00 horas. Con guion y dramaturgia de Sérgio Fernandes, esta obra de teatro atraviesa la vida ordinaria de una pareja de ancianos para quienes el amor se consumó en una vida de sonrisas. La obra se trasladará el domingo 26 a Lanzarote, ocupando las calles de Arrecife.

La inmortalidad de Delirium Teatro, tuvo su estreno absoluto en MAPAS Fest el 2 de junio en Tenerife. Este sábado 25 a las 20:00 horas, la obra de Antonio Tabares llega al Centro Insular de Deportes de Gran Canaria para una segunda función. En esta cita, el público se encontrará con un grupo de jóvenes universitarios que comparte sueños, aspiraciones profesionales, amores y desamores y luchas políticas contra un régimen que da sus últimos pero crueles estertores, en el periodo convulso de los años de la Transición a la democracia.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta y pueden adquirirse en el sitio web de MAPAS Fest. La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, dentro de su programa Canarias en escena, pone en marcha MAPAS Fest con la colaboración de 25 instituciones públicas locales e insulares de las ocho Islas Canarias, con un especial compromiso del Cabildo de Gran Canaria.

