La Graciosa se convierte en el escenario del estreno de 'Sorriso' en Canarias

La obra de teatro comienza hoy una gira de once funciones gratuitas por las calles de todo el Archipiélago.

Las artes escénicas han llenado las calles de tierra de La Graciosa. La plaza Caleta de Sebo, junto al muelle, ha sido el escenario de la representación de Sorriso, una pieza de poesía visual de la compañía portuguesa Teatro Só que aterriza así por primera vez en Canarias. El espectáculo, que comenzó a las 11:00 horas, tuvo como público a los gracioseros que paseaban por la zona y a algunos visitantes recién llegados al puerto. Con esta, comienza una gira de once funciones por todo el Archipiélago que se podrán disfrutar de forma gratuita dentro de la programación de MAPAS Fest.

Sorriso, del dramaturgo portugués Sérgio Fernandes, es una obra de teatro de máscaras, no hablado y visualmente poético, que presenta la historia de un amor interminable. No una de esas historias de amor romántico y heroico, sino del que brota de la vida entera de una pareja de ancianos, para quienes el amor es esa misma vida plenamente realizada. Cuando uno de ellos muere y la soledad atrapa al otro, no es la tristeza sino el reflejo de los gestos y la gratitud de la memoria lo que conduce la obra. Para definir esta obra, Teatro Só usa la palabra portuguesa "recordação", cuyo origen francés "re-coeur" significa re-corazón, es decir, dejarla pasar por el corazón, otra vez, una vez más.

Teatro Só desarrolla un trabajo multidisciplinar relacionando las artes circenses, la técnica de la máscara, el teatro físico, la instalación y las artes plásticas. Todos estos componentes convergen en un teatro imaginativo, no hablado y visualmente poético en el que la comunicación entre el actor y el público se da a través del poder del gesto. Los temas en escena se enfocan directamente en estigmas sociales transversales a todas las culturas y generaciones.

Durante espectáculos como Sorriso, el público presencia estos momentos teatrales a través del lenguaje emocional del cuerpo, no a través del uso de la palabra. Así, la compañía portuguesa subraya la sencillez de la condición humana, una fragilidad radical que todos pueden sentir independientemente de su nación, religión o condición social. Esta dimensión universal de Teatro Só se ha llevado a la calle, el escenario del mundo, en el que la expresión artística es accesible a todos. Lo

será también para los canarios y canarias de todas las Islas sin excepción a partir de hoy.

La obra, interpretada por Sergio Fernández y Ana Gabriel, se representará en Antigua, en Fuerteventura (27 de junio); Telde, en Gran Canaria (29 de junio); Los Llanos de Aridane y El Paso, en La Palma (1 de julio); Frontera y Valverde, en El Hierro (2 y 3 de julio, respectivamente); Agulo y Hermigua, en La Gomera (5 y 6 de julio, respectivamente) y en la Plaza del Auditorio de Tenerife, en capital tinerfeña (7 de julio). Más información sobre direcciones y horarios en www.mapasfest.com.

La Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, dentro de su programa Canarias en escena, pone en marcha MAPAS Fest con la colaboración de 25 instituciones públicas locales e insulares de las ocho Islas Canarias, con un especial compromiso del Cabildo de Gran Canaria.