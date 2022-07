Agaete convierte sus calles en una galería de arte para pintar La Rama

Villa de Agaete/ Las calles del pueblo de Agaete se han convertido en una galería de arte al aire libre, en una pinacoteca de arte rápido que ha llenado de color y de talento el entorno de la Plaza de la Constitución.

El 'Encuentro de pintores con La Rama' ha vuelto a llenar las calles, con un nuevo éxito de convocatoria en esta cita tan tradicional para Agaete. Con grandes lienzos en forma de vela de barco, el olor a pintura se adueñó de este enclave, donde ni las altas temperaturas fueron freno para una explosión de creatividad de manos de más de 15 artistas. Una visión desde el pincel de una de las fechas más importantes de Agaete, La Rama, se volvió trazo y arte con ellos y ellas, que hicieron cuadros con su particular visión de la fiesta.



Mujeres y hombres que bailan juntos en un fondo multicolor, un viaje a las profundidades del mar de Agaete, los edificios más emblemáticos engalanados con sus banderas multicolores, arte abstracto e incluso reciclando materiales a modo de collage con papeles rescatados de revista. Todo es válido en la mente de estos creadores y creadoras, que han plasmado sobre el blanco la importancia de La Rama para su gente. Residentes, extranjeros y venidos de todos los rincones de la isla, pintaron tradición y cultura, con obras que dan vida a una mujer tocando el bucio canario, una mano que nace de sus raíces y de la que brotan las ramas que son ofrenda a Nuestra Señora de las Nieves, un corazón multicolor que une a todo un pueblo... las ideas han sido tantas como pintores, que han estado arropados por el calor de los vecinos de todos los rincones del municipio.

No solo pintaron las manos adultas, también les acompañaban en sus creaciones pequeños pintores y pintoras de todas las edades. En el interior de la plaza, los talleres de pintura familiares hicieron gala de la imaginación sin límites de los peques de la casa, que representaron en sus lienzos conceptos tan importantes como la tradición, la cultura, el patrimonio, la fiesta y algunos de las calles más simbólicas de La Rama. No faltaron en las creaciones de estas promesas del arte los farolillos, los papahuevos, los voladores, y gente haciendo gala de la alegría, los saltos, la diversión, la música, las bandas y las banderas, que son elementos que nunca fallan cada 4 de agosto.

Con esta actividad, el programa de las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves abre el apetito, preparándose para la Subida de Bandera, momento que da el pistoletazo de salida a las fiestas más esperadas de la historia de Agaete. Han sido dos años de parón obligatorio por la pandemia, pero ya el pueblo empieza a lucir sus colores, y se comienza a respirar de nuevo las ganas de celebrar la alegría, la unión, de bailar con la banda y recuperar tras 730 días el encuentro de toda una isla en Agaete.

El programa contará con más de 40 actos festivos, que darán comienzo cuando la vecina del pueblo, Irene Miranda Bermúdez, vuelva a hacer ondear la bandera. Las primeras citas festivas serán con la 'Noche de boleros' con el grupo 'Los que no escarmientan', y el grupo folclórico 'Viva Chihuahua', para llegar a la primera noche de verbena el sábado día 30 de julio con la Orquesta La Mekánico by Tamarindos. El domingo 31 de julio destaca el tributo a Los Panchos, entre otros actos y con la Noche Joven los grupos Deja Vu, L'enfant, Liphe Rap Serio, Bydak, El Gitano, Juanma con Juan Carlos Álamo a la guitarra, Fabi Boss, Marcelo Mellino, Tutto Durán y Aseres.

Más conectividad y refuerzo en seguridad

Agaete espera que la fiesta regrese por todo lo alto, y por ello habrá un refuerzo en la conectividad que acerque a los grancanarios y turistas al pueblo en su día grande. Se reforzará el servicio especial de Guaguas Global para evitar al máximo el uso del vehículo particular, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de la fiesta haciendo uso del transporte público. 24 horas ininterrumpidas de transporte garantizarán la ida y el regreso de y desde Agaete a todos los puntos de la isla.

Este año se ha modificado la parada de guaguas para el regreso de la fiesta de La Rama, que estará situada junto al Hotel Puerto de Las Nieves, más cerca del puerto de Las Nieves donde finaliza la actividad festiva para mayor comodidad de todos los asistentes.

Habrá refuerzo de efectivos y el 'Hospitalito' estará centralizado en el Cecopal, en las inmediaciones del polideportivo municipal, un espacio más amplio que permitirá el incremento de los medios y agentes para hacer frente a cualquier incidencia de tipo sanitaria.

Como en ediciones anteriores, no estará permitida la entrada en la fiesta con envases de vidrio, que serán retirados en los controles de seguridad de entrada al casco. Los asistentes deberán llevar vasos y botellas de otros materiales, independientemente de su contenido, para así evitar incidencias por cortes.

