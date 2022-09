Artistas, gestoras culturales, periodistas y técnicas se dan cita el martes en 'Mujeres de la industria musical canaria'

La Laguna/ El encuentro, que forma parte de la programación de 'No woman no cry', se celebrará este próximo martes, a las 11.30 horas, en el ex convento de Santo Domingo de La Laguna dentro de la octava edición del Reggae Can Festival.

Dirigido a artistas, gestoras culturales, productoras, periodistas y técnicas, entre otras, este encuentro se celebra en el ex convento de Santo Domingo de La Laguna con acceso libre hasta completar aforo, que para esta ocasión se establece en 50 personas.En un encuentro informal y distendido se seguirá una dinámica breve de presentación de cada participante para propiciar una charla entre todas y poner en común la experiencia vivida en la industria musical.Esta actividad se incluye dentro del programa "No woman, no cry", al igual que el taller de "Deconstrucción del Reggaeton", impartido en el mismo recinto a las 17.30 horas por el diplomado en Sociología y Dj Esteban Pérez. La jornada se inicia a las 09.30 horas con el taller de reciclaje para mayores 'Las 4 R', impartido por Carmen Delia Martín.La edición más internacionalEsta octava edición del Reggae Can Festival es una de las más internacionales, ya que no solo cuenta con el grupo italiano Mellow Mood, formado en 2005 por los gemelos Jacobo y Lorenzo Garzia, sino también con artistas canarios como Dactah Chando que han triunfado a nivel nacional e internacional, participando en los principales festivales de Reggae (Weed Beat Festival; Östroda Reggae Festival; el Rototom Sunsplash; el Viñarock; o el Cabo de Plata) y actuando con artistas de renombre en el panorama nacional como Macaco, Guido Craveiro, Roberto Sánchez, o Toby Nambur.

Otra de las bandas que ha logrado poner en el mundo el Reggae hecho en Canarias es la veterana Eclipse Reggae, que en sus 25 años de trayectoria ha compartido escenario con numerosos artistas nacionales e internacionales como 'The Original Wailers', Alpha Blondy, Gentleman, e Inner Circle, entre otros.

De igual forma, destaca Ruts & La Isla Music que en estos 20 años en la industria musical ha participado en festivales de la talla del Rototom Sunsplash, el Womad de Fuerteventura, o el Arn Blue & Green, entre otros. Además, ha abierto conciertos de legendarios artistas como la banda inglesa UB40 y ha compartido escenario con Juanes, Macaco, Gentleman, y Chojin.

A ellos se suma la artista canaria emergente Isa Izquierdo, que compone, escribe y canta sus propias canciones en inglés, y los djs Monterreina y Esteban Pérez.

Un festival gratuito y para todos los públicos

Este festival, que es gratuito y accesible para todo tipo de públicos, cuenta con grandes referentes del reggae en Canarias, además de artistas nacionales e internacionales de la talla de Mellow Mood o Genis Trani.

El Reggae Can Festival fomenta, promueve y visibiliza el reggae hecho en Canarias, además de ser un escaparate de calidad para que los creadores, compositores, cantantes, músicos, Djs, bandas y bailarines del Archipiélago, puedan mostrar sus obras artísticas de creación propia.

Este evento, producido por Delaisla Producciones Musicales, es posible gracias a la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC); el Gobierno de Canarias; el Cabildo de Tenerife; el Cabildo de La Gomera; y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.