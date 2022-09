"La democracia es una cultura que empodera a las personas y las instituciones", destaca el director insular de Participación en la presentación del primer libro de Mónica Niño

El acto tuvo lugar en la Casa Museo Pérez Galdós, y la autora estuvo acompañada por Jorge Pérez Artiles, economista, doctor en desarrollo socioeconómico y director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, y por Acaymo Viera, politólogo y consultor experto en asuntos públicos.

Abrió el acto el director general de Participación Ciudadana, quien alabó que volviera a celebrarse presentaciones presenciales con análisis y debate sobre libros de investigación social, así como destacó la necesidad de desarrollar la participación ciudadana en los procesos de decisiones, como uno de los aspectos que la obra de Niño Romero ofrece.

En este sentido, insistió en la necesidad de un constante acercamiento y actualización a los estudios que se realizan sobre las relaciones entre colectivos, ciudadanos, instituciones y medios de comunicación y organización. "La democracia es una cultura que empodera a las personas y las instituciones", afirmó, añadiendo que "Este libro contribuye a construir" con recursos para la puesta en marcha de procesos de participación.

También resaltó el debate que continúa sobre los conflictos entre lo presencial y lo digital, los reparos que ha producido y el temor de determinadas personas y colectivos sobre esos espacios. Incluso señaló que "La brecha digital es también de género", no sólo de generaciones o de recursos económicos. Tras lo cual aludió a momentos en los que las nuevas formas de colaboración y movilización han tenido un gran impacto, como la experiencia que supuso el movimiento social "Frena la curva", que se desarrolló a ambos lados del Atlántico. Por ello, abogó por trabajar las capacidades es la base del empoderamiento, como fenómeno personal y grupal, para aprovechar el nuevo paradigma y profundizar en la democracia.

Acaymo Viera valoró la profundidad del trabajo de la autora, del que destacó tres aspectos. En primer lugar, la valentía para definir un concepto, y su aportación de prácticas que permiten potenciar nuestro posicionamiento. Un segundo plano que recoge esta publicación es su carácter pragmático, con acciones específicas para poder aplicarlas y, por último, recordó que muchas de las transformaciones ya se estaban viviendo, pero la pandemia catalizó y aceleró los cambios.

Mónica Niño agradeció la colaboración del Cabildo para poder presentar su libro en la isla y señaló que no se trata de un manual para expertos, sino un libro pensado como un "acercamiento al término, como si se partiera de cero", para poder llegar al máximo de personas". También coincidió con el director de Participación Ciudadana respecto a los fenómenos y movilizaciones producidas en los últimos años, citando cómo el 15M, o la campaña 'Me too' impulsaron la reacción de diferentes sectores sociales. La autora definió su libro como "un manual para consultar en distintas etapas de la vida, con una parte muy práctica, para personas de todos los niveles", así como aquellas que se enmarcan en el mundo analógico o el digital. Una realidad que debe romper con esas fronteras y con otros aspectos, dado que desde hace años la formación no se reduce a una etapa de la vida, sino una constante que hay que asumir, dado que "la brecha digital genera exclusión"