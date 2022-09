La Casa-Museo Pérez Galdós suma a sus estancias un nuevo retrato al óleo en blanco y negro del autor

Las Palmas de Gran Canaria/ Benito Pérez Galdós en blanco y negro. La Casa-Museo del insigne escritor, ubicada en la calle Cano de la capital grancanaria, ya luce en sus paredes un nuevo e impactante retrato al óleo, realizado por la joven artista de Moya María Suárez Alemán, por encargo de la directiva del centro museístico que dirige Victoria Galván. La pintora, especializada en este tipo de retratos históricos, ya realizó con gran éxito sendas pinturas al óleo para conmemorar el centenario del fallecimiento del poeta modernista en 2021. Una de ellas preside el salón de plenos del Ayuntamiento de Moya y la otra fue entregada a la Casa-Museo Tomás Morales, centro gestionado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, al igual que la Casa-Museo Pérez Galdós.



La obra se trata de la interpretación de una fotografía extraída de los archivos fotográficos de El Museo Canario. Pertenece al fondo fotográfico de Teodoro Maisch. En ella se observa al insigne escritor, sentado en una silla victoriana delante de un decorado mientras lee unas hojas que sostiene en sus manos. Es una fotografía de estudio, realizada con placa negativa de vidrio de gelatina seca o gelatina bromuro.

Teodoro Maisch fue un fotógrafo de origen alemán que llegó a Canarias junto a otros profesionales europeos (alemanes, ingleses y franceses). Aunque realizó imágenes de galería, retratos o reproducciones de piezas tradicionales y flora autóctona, su mayor aportación reside en la fotografía de paisaje y de entornos urbanos, así como de eventos populares en los que la presencia humana constituye un factor antropológico importante.

Publicó su trabajo en diferentes revistas importantes de la época, interesado en fomentar el turismo en el archipiélago. En 1930 trabajó como redactor gráfico de la revista 'Canarias turista', que sirvió como soporte a ese fin. La aportación de Maisch va más allá de la simple fotografía de paisajes canarios, centrándose en un discurso sobre lo típico que también abordaron Marcos Baeza y Adalberto Benítez en Tenerife. En 1944 fue procesado por los militares españoles acusado de pertenecer a la Logia Masónica 'Andamana', de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre el retrato

María Suárez Alemán interpreta la imagen de un Galdós reflexivo, enfrascado en la lectura de un documento con unas características gafas de la época. Es un óleo sobre lienzo, de 195 x 130 centímetros, que ya ha encontrado ubicación en uno de los lugares destacados del museo que alberga su casa natal.

La artista asegura que tenía un objetivo claro a la hora de seleccionar la imagen que daría pie a su obra pictórica. "Mi objetivo era 'humanizar' la imagen de Benito Pérez Galdós", asegura la joven retratista. "Quería representarlo de una manera más cercana".

Para conseguirlo, Suárez Alemán renunció a uno de los principios habituales que tiene en cuenta en su trabajo. "Siempre busco que los retratos estén mirando al frente para crear el efecto óptico de que el retratado mire siempre al espectador, desde cualquier ángulo", explica la artista. "Eso me gusta porque crea una especie de conexión. En principio intentaba encontrar una fotografía que me inspirara eso. Pero, de repente, encontré una imagen en la que el escritor se encontraba ante una situación tan cotidiana como la lectura de una carta, sentado... Me pareció que rompía con la seriedad de los retratos oficiales, aportaba naturalidad".

Desde que vio la fotografía de Teodoro Maisch, su proyecto tomó forma, y la directiva de la Casa-Museo no pudo estar más de acuerdo. "Es un gran personaje de la historia, pero captado en una pose muy natural. Buscaba una imagen que fuera cercana y creo que la encontré en esta imagen de El Museo Canario", concluye la pintora. El resultado es un retrato que refleja la faceta más introspectiva del autor de 'Fortunata y Jacinta'.

Sobre María Suárez Alemán

Postgraduada en Diseño Gráfico, licenciada en Historia del Arte y retratista y creativa. María Suárez Alemán (Moya, 1980) actualmente desarrolla su trabajo abordando tres facetas principales: El hiperrealismo pictórico, el arte social y la simbología del arte sacro. Completa su labor artística abarcando otras manifestaciones plásticas a través del diseño y la fotografía y, desde el año 2020, realizando retratos artísticos a grandes personalidades del ámbito canario.

