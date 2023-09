Vuelve el musical "HISTORY OF MUSIC"

Arona/ En el año 2012, el Palacio de Arte y Congresos Magma y la productora de espectáculos Creventy Gest se unieron con la intención de crear y producir un espectáculo original que estuviese indicado para todo tipo de públicos, edades y procedencias, con vocación de ser un atractivo cultural y de ocio, especialmente enfocado al turismo.

Así nació History of Music que, como su nombre indica, contaba la historia de la música desde sus principios hasta los éxitos más modernos. Una "banda sonora" de nuestras vidas que nos transportaba desde los Cantos Gregorianos y los grandes compositores clásicos, como Mozart o Beethoven, hasta Michael Jackson y Coldplay, pasando por Elvis Presley, The Beatles, Abba, Pink Floyd, Queen y tantos otros artistas que han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. El espectáculo sumergía al espectador en un verdadero viaje visual y sonoro a través de los más conocidos números de ópera, de los musicales y del cine, así como por estilos musicales como el Góspel, el Soul, el Rock o la música disco. Todo esto cuidando al detalle el vestuario, las coreografías y los números acrobáticos, sin olvidar el humor, pero también emocionando al público con el recuerdo de tantísimos artistas que nos han dejado antes de tiempo.



A lo largo de más de dos horas y media se sucedían las más de 70 canciones que se interpretaban en rigoroso directo por 10 músicos, 8 cantantes y 10 bailarines y acróbatas, bajo la dirección de Eric Viana.

History se presentó al público, por primera vez, durante la segunda Gala Solidaria del Fast y posteriormente en dos funciones especiales, una en el Teatro Guimerá de Santa Cruz y otra en el Magma, en ambas ocasiones, con todas las entradas vendidas.

El éxito logrado en sus presentaciones, terminó de convencer a la Gestora del Magma y a la productora Creventy de avanzar y durante los años 2012 y 2013 se programaron entre dos y tres actuaciones semanales de History en el Magma con gran aceptación entre turistas y residentes, que lo valoraron en Tryp Advisor como el mejor show y mejor excursión nocturna de 2012 y 2013 en Tenerife, por delante de espectáculos como el de Carmen Mota y el Castillo de San Miguel. Todas las agencias de viajes, Tour Operadores y la mayoría de los hoteles de Tenerife lo promovían y comercializaban entre sus clientes.

History recibió numerosas invitaciones para actuar fuera del Magma, entre ellas en Francia, Italia, Alemania y Portugal y muy especialmente en un Teatro de la Gran Via de Madrid. Sin embargo, la única vez que History se pudo ver fuera del Magma, después de la presentación en el Teatro Guimerá, fue en la edición de 2013 de Arona en Colores, por el interés del Ayuntamiento de Arona.

Al ser un espectáculo en el que se interpretaba, con mucha calidad y rigor, las mejores composiciones de la historia, se organizaron, con el apoyo del Citsur, sesiones especiales para los colegios del sur de la isla, en las que centenares de jóvenes de todas las edades pudieron disfrutar de la buena música que escuchaban sus abuelos y sus padres.

En 2013 RTVE emitió el espectáculo para todas las Islas Canarias.

Por su contribución al ocio y a la cultura, la compañía y su director recibieron varios premios y reconocimientos del Cabildo de Tenerife, Impulso Sur de Diario de Avisos o el Ganigo especial del Citsur, entre otros.

HISTORY OF MUSIC – El Espectáculo · 2023

En el año 2023, al cumplirse 10 años de su despedida, la productora decidió reunir a todo el elenco para conmemorar la efeméride y volver a presentar el espectáculo en un evento especial que tendrá lugar en el Auditorio de la Pirámide de Arona el próximo 14 de octubre de 2023.

En esta ocasión, History of Music contará con la participación de más de 25 artistas de 15 países diferentes, entre músicos, actores, cantantes, bailarines y acróbatas, ayudados por 12 técnicos y responsables de la producción. Cerca de 40 personas, todas ellas miembros originales del elenco original, que interpretarán en directo los mejores números del espectáculo de 2012 y 2013.

En total 55 canciones distribuidas por dos partes de una hora cada con las impresionantes voces de Hayley Butler, Marc Quee, Scott Bateman o Ian Anderson, entre otros. Bajo la dirección musical de Rolo Rodriguez, la dirección vocal de la pianista Erika Szakal y de Yana Filippova como responsable de las coreografías. History of Music traerá a Tenerife al gran acróbata Ucraniano, Yarik Borovyk, al doble francés de Michael Jackson, Ruby Cube y a los acróbatas y percusionistas brasileños Enigma, entre muchos otros.

Un montaje audio-visual espectacular, emotivo y nostálgico que estará a la altura de cualquier producción teatral de Madrid.

Un espectáculo original y de calidad, creado y producido en Tenerife y visto y valorado por miles de personas de toda Europa.

Las entradas se pueden adquirir en www.tomaticket.es o físicamente en MennyFix (El Camisón) y Todophones (CC XSur)