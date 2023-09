AIMCA se alinea con la política cultural del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

A Adrián Santana le pareció una "interesante herramienta de partida para la toma de decisiones" y agradeció a la asociación la aportación que, en un futuro, podrá fortalecer el programa cultural municipal, una propuesta que, en lo que queda de año contará con 622 artistas, 139 técnicos y 15 productoras. En este sentido, el concejal capitalino reiteró a AIMCA el compromiso del Ayuntamiento con la Cultura como derecho fundamental de la ciudadanía y expuso su voluntad de dar cobertura a carencias estructurales en materia de Cultura. Por tanto, según señaló "tenemos vocación de seguir diversificando en propuestas e impulsando las ayudas a la creación, pero siempre partiendo de un análisis exhaustivo de la realidad para rentabilizar la inversión pública evitando duplicidades".

Tal y como expuso al sector en la presentación del programa cultural, Santana recordó que, "además de la oferta municipal, el Ayuntamiento apuesta por festivales que forman parte de la idiosincrasia de la ciudad y que proponen estilos musicales muy diversos". "A pesar de contar con menos recursos económicos y estar saldando la deuda de ciclos anteriores", explicó el concejal de Cultura, "nuestro compromiso es mantener una agenda rica, diversa y afín a todo tipo de gustos. Pero, sobre todo, ejercer una política cultural eficiente que parta del análisis y el estudio".

Por su parte, el presidente de AIMCA reconoció haber salido "muy contento" de la reunión y apoyó explícitamente la política cultural del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al situar a la capital grancanaria como "referente cultural a nivel nacional, tanto por las infraestructuras que dispone para llevar a cabo los eventos, como por la acertada estrategia en materia de cultura". Un planteamiento que no dudó en calificar de "extraordinario en cuanto a diversidad artística" y que situó "a la altura de importantes ciudades del país".

"Siempre se pueden mejorar cosas", indicó Jairo Núñez, sin embargo afirmó que se encontró a un gestor que, según sus palabras, "tiene las ideas muy claras y conecta con las demandas del sector cultural". Por tanto, confirmó, "estamos convencidos de que, con criterio y sintonía, iremos por buen camino".

Finalmente, el presidente de AIMCA agradeció la "claridad con la que el concejal capitalino aborda los temas" y mostró su apoyo a las líneas maestras con las que se proyecta el futuro cultural de Las Palmas de Gran Canaria. "Este posicionamiento nítido y claro no es solo mío", dijo el presidente de AIMCA que continuó señalando que "es el sentir general del sector al que represento que incluye tanto a promotores como a muchas más empresas que participan directamente en los eventos".

AIMCA y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han acordado seguir trabajando en esta línea y mantener encuentros en el futuro para avanzar en las reivindicaciones del sector cultural, así como en que se consolide la nueva Ley del Sistema Público de Cultura del Gobierno de Canarias para hacer realidad el mínimo del 2% del presupuesto durante esta legislatura, un presupuesto que el Ayuntamiento de la capital grancanaria no solo cumple sino que sobrepasa en 1,2 puntos al dedicar el 3,2% de su presupuesto a Cultura.

Prioridades y objetivos de sector de la música en vivo en Canarias

El Estudio titulado Diagnóstico y propuesta para la recuperación del sector de la música en vivo en Canarias, que recoge en 40 páginas el trabajo de campo realizado por Culturalink Consultoría en Cultura y Comunicación, está dirigido por Tony Murphy y un equipo de tres personas en el que no solo hacen un estudio pormenorizado del sector sino que aportan unas conclusiones que permiten tener una senda de trabajo con prioridades y objetivos marcados.

A modo de resumen, en el informe se recoge que los cambios hechos recientemente en la legislación estatal relativos a las condiciones de protección laboral de las y los músicos profesionales mediante el nuevo estatuto del artista, la reformulación de la intervención del Gobierno de Canarias mediante la creación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la nueva ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, abren una ventana de oportunidad para que el sector profesional de la música pueda reposicionar sus demandas y establecer un marco estable que fije cuáles son las funciones y las responsabilidades del sector público. Esta clarificación y consolidación del marco regulatorio puede dibujar con mayor claridad las fronteras de posibilidades y las líneas de actuación de los agentes profesionales privados.

A nivel más operativo, y dado que la administración pública es uno de los principales operadores del sector, resulta necesario establecer un espacio franco de colaboración, de manera que el sector se pongan a disposición de la administración y viceversa para definir los estándares técnicos pliegos de licitaciones de servicios, recomendaciones, ejemplos prácticos de números de trabajadores por servicios, tiempos de montaje, cómo aplicar las medidas medioambientales y sociales, e incluso la posibilidad de informar periódicamente a la asociación de técnicos programadores de los criterios, recomendaciones según evolucionen los distintos marcos regulatorios.

En este sentido, el informe recoge que aunque no contamos con datos claros de lo que ha sucedido en 2022, la estructura profesional de la música en directo en Canarias muestra unos niveles elevados de resiliencia, que no se corresponde con la dinámica de la música en vivo y con el impacto de la pandemia, por lo que podemos suponer que el sector, por una parte, se está atomizando y por otra parte podemos suponer que encuentra oportunidades de negocio diversificando sus servicio hacia otras áreas de actividad económica como el sector audiovisual, la producción de eventos privados o en el sector turístico. Quedan aún otros espacios de colaboración por explorar que incluyen la salud, el bienestar, la educación o la intervención social. En este contexto se requiere de un empuje adicional y orientación decidida para salvar la actividad.

La creación de AIMCA, que articula la mayor parte del sector, podría facilitar la interlocución con el sector y efectivamente se requiere un espacio que promueva la investigación y el análisis, y para impulsar de forma eficiente la innovación y reestructuración del sector. El objetivo debe ser explorar la posibilidad de posicionar a Canarias como un referente de industria musical en el panorama nacional e internacional. Así, se pretende que tanto la ciudadanía como el sector profesional de la cultura identifique esta nueva forma de trabajo que lleva a cabo este organismo en la gestión de políticas activas de ámbito canario. La renovación efectuada permite a la empresa pública jugar un papel más determinante a la hora de llevar a cabo políticas innovadoras en materia de desarrollo cultural y constituye un paso más en busca de una nueva tendencia en la gestión y en la planificación cultural entre el Gobierno, el resto de las instituciones públicas y el sector profesional.

Como conclusiones resaltan en el estudio: primero, que se analiza la situación de la música en Canarias con sus demandas y preferencias, a lo que se suman propuestas para la discusión de las instituciones y el sector cultural y que tienen que ver con la relación con la administración cultural, la formación, capacitación y acceso a la música o la promoción de la identidad y de la diversidad del ecosistema canario de la música. Asimismo el informe aborda el valor y el impacto de las prácticas musicales sobre el bienestar, la digitalización y tecnologías aplicadas a la música o la movilidad y circulación. Finalmente, se incide en el reconocimiento social de la música y de sus profesionales, la cooperación y colaboración en el ecosistema musical, la difusión y comunicación, así como el análisis de datos ya que no hay prácticamente información del sector y su repercusión en el tejido social y económico de las Islas Canarias.