Candelaria acoge este fin de semana la IV Edición de Canarias Gospel Summit

Candelaria/ El municipio sureño de Candelaria se prepara para acoger la IV edición de Canarias Gospel Summit, organizado por la Escuela de Gospel de Canarias dentro del marco de Gospel Canarias Fest. Esta cita anual con el gospel internacional tendrá lugar este fin de semana, 13, 14 y 15 de octubre, en el Espacio Cultural Cine Viejo, en Candelaria. El evento, que busca impulsar una disciplina con una gran presencia en las Islas, incluirá diversos conciertos, talleres, workshops y actividades dirigidas a asistentes de todas las edades. El plato fuerte lo pondrá la cantante londinense Wendi Rose, que llegará a Tenerife desde la capital británica para impartir un taller dirigido a público adulto. Uno de los actos destacados será el concierto de Canarias Gospel Choir, este sábado, a las 20:30 horas con entrada gratuita.



Rose ha estado involucrada en la música desde pequeña. Comenzó a dirigir el coro de jóvenes de su iglesia a los 14 años y luego fue directora de uno de los coros más importantes del Reino Unido, The London Community Gospel Choir, en 1998.

Durante su mandato como directora del coro, viajó por toda Europa, Japón e incluso el Caribe. Ha dirigido el coro en numerosos y prestigiosos eventos, incluida la inauguración de la estatua de Nelson Mandela, así como una serie de eventos en presencia de la familia real, incluida Su Alteza Real, la difunta Reina Isabel II.

Tampoco es ajena a las actuaciones televisivas, ya que apareció con el coro en numerosos programas de televisión, desde Top of the Pops hasta Later... With Jools Holland. Actualmente dirige su propio coro comunitario en una academia de artes escénicas en Londres.

Canarias Gospel Summit es la primera cumbre del gospel de Canarias, durante la cual se llevan a cabo numerosas actividades como talleres para adultos y niños, talleres en colegios, conciertos en lugares especiales como son los centros de mayores, talleres de musicoterapia para niños y conciertos gratuitos.

En el año 2019 comenzó la andadura de esta cumbre que ya llega a su cuarta edición, habiendo contado con personalidades del género como Isaac Cates (EEUU), Daniel Thomas (UK) y Damien Sneed (EEUU).

