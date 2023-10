Nueva oportunidad para conseguir abonos del 40 Festival Internacional de Música de Canarias

El Festival Internacional de Música de Canarias ofrece a partir de este lunes 23 de octubre una nueva oportunidad para conseguir abonos de su 40 edición, que se celebrará entre enero y febrero de 2024, organizado por el Gobierno de Canarias. Este plazo se abre tras haber finalizado el periodo de renovación, dirigido ahora a quienes deseen unirse por primera vez a este gran acontecimiento que marca el invierno cultural en las islas. Así, invita a la ciudadanía a formar parte de un 'festival de leyendas", tal y como señala en el eslogan de esta edición, en alusión a las grandes figuras que se han dado cita en su programación a lo largo de estas cuatro décadas.

La propuesta incluye dos opciones, con cuatro y cinco conciertos cada una, aunque también se puede optar por ambas para obtener aún mayores descuentos. El abono 1 incluye los conciertos de la Bergen Philharmonic Orchestra, London Philharmonic Orchestra; Deutsche Kammerphilharmonie Bremen; Orquesta Nacional de España y Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El abono 2 integra a la Academy of ST. Martin in the Fields: Evgemy Kissin, Sinfónica de Tenerife y Filarmónica della Scala di Milano. Junto a estas formaciones estarán grandes batutas y solistas. Todos tendrán lugar en el Auditorio Alfredo Kraus (Gran Canaria) y Auditorio de Tenerife.

En ambos casos se consigue un 10% de ahorro respecto a la adquisición de entradas para conciertos concretos, mientras que obtener los dos abonos se ahorra hasta un 20%. De otra parte, este año se ha vuelto a reforzado la oferta dirigida al público juvenil menor de 30 años, que podrán acceder a estos prestigiosos conciertos con un descuento de hasta el 60% respecto al abono normal. El plazo estará abierto solo hasta el 10 de noviembre.

La solicitud puede hacerse a través del formulario alojado en la web www.festivaldecanarias.com; también por teléfono o de manera presencial en las oficinas ICDC, situadas en la calle León y Castillo, 55, en la capital grancanaria (teléfono 928 247 442), y en la calle Imeldo Serís, esquina Plaza Isla de la Madera, en la capital tinerfeña (teléfono 922 531 835). El horario es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Junto a estos nueve grandes conciertos, el 40FIMC desplegará una amplia programación de más de sesenta conciertos por todas las islas, cuyas entradas estarán disponibles a partir del 12 de diciembre. Además de los nombres citados, a lo largo de un mes se darán cita en Canarias grandes solistas y directores como Jakub J. Orlinski, Julia Fischer, David Afkham, Jordi Savall, Alondra de la Parra, Andrew David, Kristiina Poska o Tarmo Peltokoski.