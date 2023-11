Antonio Morales y Teodoro Sosa reciben a David Crespo y Jesús Agomar, nominados a los Hollywood Music in Media Award

Gran Canaria/ El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, recibieron en la sede del Cabildo de Gran Canaria al compositor Jesús Agomar y al director David Crespo, nominados a los Hollywood Music in Media Award que se entregarán en Los Ángeles del próximo día 20.

La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, dirigida por David Crespo, compite con la obra 'Cuando las estrellas se apagan' ('When the stars stop shining'), conpuesta por Jesús Agomar en la categoría Live Concert for Visual Media. Durante la reunión Morales y Sosa conocieron de primera mano la actividad de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria y destacaron su gran labor cultural y social, que se me reconocida por esta nominación.