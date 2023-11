Éxito rotundo de la celebración de Santa Cecilia en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife

Desde las 16:00 horas el Conservatorio se llenó de público de todas las edades y actividades ininterrumpidas hasta las 20:00 horas. Cuatro horas de emoción y aplausos que se mantuvo hasta el último minuto.

Cristina Vargas, directora del centro, lo describe como "el resultado de un gran esfuerzo y del maravilloso trabajo de toda la comunidad educativa", ya que el alumnado de cuarto, quinto y sexto curso de Enseñanzas Profesionales dedicó numerosos ensayos extra para aprovechar al máximo los dos meses con los que contaban para preparar sus piezas.

Un programa de actividades innovador

Este año, el Conservatorio dio un nuevo giro a su celebración de Santa Cecilia, y añadió por primera vez un espectáculo de comedia y teatro de la mano del grupo Abubukaka, que dedicó un skech especial a la definición de "la buena música", así como un repaso por la historia de la misma con pinceladas de humor.

Mientras tanto, la enseñanza en valores de Güicho Estévez dominó el Patio Central. Esta actividad, dirigida a los peques de la casa, tocó temas como el respeto, la defensa de los animales, o las habilidades sanadoras de la música, al ritmo de la guitarra y la armónica.

Como no podía ser de otra manera, el espectáculo estrella fue, sin duda alguna, el cierre de conciertos en el Auditorio del CPM. El Coro de Voces Blancas, recién llegado de su paso por el Gran Premio Nacional de Canto Coral en octubre y bajo la batuta de Juan Ramón Vinagre, deleitó al público con las piezas "Kyrie", "Soleram", "Heaven full of Stars" y el estreno de la versión para coro femenino y piano de "Estrellas Fugaces", compuesta por Agustín Ramos y Manolo Ramos con arreglos de Agustín Ramos. Por otro lado, la Orquesta de Cámara presentó sobre el escenario los cuatro movimientos de la "Simple Symphony" del compositor británico Benjamin Britten, con la dirección de Angel Camacho.

Por su parte, la Banda del CPM protagonizó el concierto de clausura en las manos expertas de su director Sergio Díaz Ropero, que interpretó "El Baile" de Luis Alonso Gerónimo, y el modelo de tres tiempos de la obra "El Camino Real" compuesto por Alfred Reed.

Un detalle en honor a Jerónimo Saavedra

Como no podía ser de otra manera, la huella que dejó Jerónimo Saavedra estuvo presente durante la celebración de Santa Cecilia. Su amor por la música y la cultura se vio reflejada en su trayectoria política y personal, siendo, entre otros muchos logros, el creador del Festival Internacional de Música de Canarias.

Tras la noticia de su fallecimiento el pasado martes 21 de noviembre, el CPM quiso dedicarle unas palabras en honor a su memoria. Cristina Vargas destacó su figura como "uno de los grandes defensores e impulsores de la cultura de nuestro Archipiélago; por todo lo que hizo y logró por nuestros Conservatorios, por su lucha y su amor tanto por la música en general, como por la música clásica".

Un detalle que fue muy bien acogido por el público, que recibió sus palabras con un cálido aplauso. Un cierre cargado de emoción que dio por finalizada la festividad del Día Internacional de la Música con broche de oro.