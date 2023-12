Música británica para las celebraciones reales con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Chichon

Chichon ha preparado un programa que reúne emblemáticas piezas de inequívoco espíritu ceremonial junto a otras composiciones que se han erigido en clásicos de la música del Reino Unido: la Marcha Imperial, la variación Nimrod de las Variaciones Enigma o la Marcha nº 4 de Pompa y Circunstancia de Elgar, la Fantasía sobre Greensleeves de Vaughan Williams, la celebérrrima marcha The British Grenadiers (Patrol March) de Arne en arreglo de Stanford Robinson, así como míticas piezas corales: el Aleluya de El Mesías de Handel, Jerusalem de Parry (en arreglo de Elgar), el Ave Verum de Byrd y el Himno de la Coronación "I was glad" de Parry en orquestación de Gordon Jacob, todas ellas con el protagonismo del Coro de la OFGC que dirige Luis García Santana.

Como señala Luis Suñén en sus notas al programa, "para subrayar la importancia de su destino, la monarquía británica ha acudido desde siempre a la música. Las necesidades de lo solemne se unen a la disposición de sus protagonistas y sus espectadores —siempre han tenido su importancia en el Reino Unido las sociedades corales de aficionados— a que esa misma música ejerza de vehículo para la autoridad suprema y, de paso, también para la emoción de quienes contemplan el boato consiguiente, conscientes de que, de algún modo, les pertenece, forma parte de una esencia sustancial, incluso partiendo de un escepticismo muy razonable".

El concierto tendrá su otro foco de atención en la presencia de uno de los grandes violonchelistas de nuestro tiempo, el armenio Narek Hakhnazaryan, que para su debut en la temporada de la OFGC brillará en las virtuosísticas Variaciones Rococó de Chaikovski y en la hermosa línea melódica de inspiración hebrea del Kol Nidrei de Max Bruch. Hakhnazaryan, que ganó el Primer Premio de Violonchelo y la Medalla de Oro en el Concurso Internacional Chaikovski en 2011 con 22 años, ha tocando con algunos de los mejores conjuntos sinfónicos del mundo, como la Orquesta de París, Sinfónica de Londres, Filarmónica de Londres, Filarmónica de Rótterdam, Konzerthaus de Berlín, Real Filarmónica de Estocolmo o la Sinfónica de Chicago, y directores como Gergiev, Koopman, Alsop, Lintu, Sokhiev, Robertson, Honeck, Noseda, Netopil, Hrusa y Juanjo Mena.

BIOGRAFÍAS

KAREL MARK CHICHON director artístico y titular

El maestro británico Karel Mark Chichon continúa entusiasmando a los públicos de todo el mundo con su temperamento, pasión y musicalidad. En reconocimiento por sus servicios a la música, la Reina Isabel II de Inglaterra le nombró Oficial de la Excelentísima Orden del Imperio Británico (OBE) en junio de 2012. En 2016 fue elegido Miembro de la Royal Academy of Music como reconocimiento a su labor en la profesión.

Nacido en Londres en 1971, Chichon procede de Gibraltar. Estudió en la Royal Academy of Music de la capital británica y fue director asistente de Giuseppe Sinopoli y Valery Gergiev.

Karel Mark Chichon es Director Artístico y Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria desde mayo de 2017, cargo en el que ha sido renovado hasta la temporada 2024-2025.

Desde 2011 a 2017 fue Director Titular de la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, donde fue aclamado por sus profundas interpretaciones de un amplio repertorio y su innovador trabajo con la orquesta. Testimonio de su labor con la DRP es el éxito de sus primeros tres volúmenes de las obras orquestales completas de Dvorák que graba para Hänssler Classics. Al respecto, la crítica destaca que "Karel Mark Chichon se sitúa considerablemente por encima de algunos de sus más distinguidos competidores" y saluda estos primeros tres volúmenes como "las mejores versiones disponibles".

Con anterioridad fue Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia (2009-2012) y Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Graz en Austria (2006-2009).

Chichon ha dirigido a los conjuntos de la Metropolitan Opera de Nueva York, Ópera Estatal de Viena, Deutsche Oper en Berlín, Ópera Estatal de Baviera en Múnich, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Real de Madrid y Gran Teatre del Liceu, y a orquestas como la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica de Londres, English Chamber Orchestra, Filarmónica de la Radio Holandesa, Sinfónica de la Radio de Berlín, Sinfónica de Viena, Sinfónica de la Radio de Viena, Sinfónica de la NHK de Tokio, Suisse Romande, Nacional de Bélgica, Sinfonica Nazionale della RAI, Filarmónica de Monte Carlo y Orquesta Nacional de Rusia.

Dirige habitualmente en escenarios como la Philharmonie en Berlín, Musikverein y Konzerthaus en Viena, Concertgebouw en Ámsterdam, Royal Festival Hall en Londres, Théâtre des Champs-Élysées en París, Philharmonie en Múnich, Laeiszhalle en Hamburgo, Alter Oper en Frankfurt, Gran Sala del Conservatorio de Moscú, Auditorio Nacional de Música en Madrid y Seoul Arts Center en Corea del Sur.

En 2016 tuvo un aclamado debut en la Metropolitan Opera de Nueva York con Madama Butterfly, transmitida en vivo en HD a 2000 cines de 66 países. Ha dirigido recientemente en la Metropolitan Opera La Traviata y forma parte del núcleo exclusivo de directores que vuelven con regularidad al venerado coliseo, donde ha dirigido Madama Butterfly, La Traviata, Rigoletto y próximamente La Bohème.

Desde 2006 a 2010 fue Director Musical de los conciertos "Navidades en Viena" celebrados en la Konzerthaus y transmitidos por televisión a millones de personas. Es asimismo artista habitual del prestigioso sello Deutsche Grammophon, para el que ha grabado cinco discos y un DVD.

NAREK HAKHNAZARYAN violonchelo

Desde que ganó el Primer Premio de Violonchelo y la Medalla de Oro en el XIV Concurso Internacional Chaikovski en 2011 a la edad de 22 años, Narek Hakhnazaryan ha colaborado con las más importantes orquestas y en recitales y música de cámara en los festivales más prestigiosos del mundo.

Con recientes actuaciones como parte de un trío en residencia en la Konzerthaus de Viena y como solista con las orquestas Royal Philharmonic y Sinfónica de Barcelona, Hakhnazaryan abrió la temporada 2023-2024 tocando música de cámara de Beethoven, Mozart y Elgar con la Camerata Pacifica en California, estando previstas actuaciones con la Orquesta de Cámara de Viena, la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Aalborg. Junto al pianista Zhang Zuo y la violinista Esther Yoo, realiza giras por China y Europa como el Z.E.N. Trio.

Hakhnazaryan ha disfrutado una carrera internacional desde su salto a la fama en 2011, tocando con conjuntos como la Orquesta de París, Sinfónica de Londres, Filarmónica de Londres, Filarmónica de Rótterdam, Konzerthaus de Berlín, Real Filarmónica de Estocolmo, Sinfónica de Chicago, Sinfónica de Pittsburgh, Sinfónica de Sydney, Filarmónica de Seúl, Sinfónica de Viena, Deutsche Nationaltheater und Staatskapelle Weimar, las orquestas de la Radio de Frankfurt, Finlandesa y Viena y la Sinfónica NHK. Sobre su debut con LA Philharmonic, Los Angeles Times señaló que "su dominio del instrumento es extraordinario".

Ha tocado con directores como Gergiev, Koopman, Alsop, Lintu, Sokhiev, Robertson, Honeck, Noseda, Netopil, Hrůša y Juanjo Mena. Ha llevado a cabo giras por España con la Sinfónica de la WDR y Saraste, Estados Unidos con la Sinfónica Nacional de Estonia y Neemi Järvi, y Japón con la Filarmónica Checa y Bělohlávek. Antiguo BBC New Generation Artist, ha actuado con todas las orquestas de la BBC e hizo un sensacional debut en los BBC Proms.

Entusiasta músico de cámara, Hakhnazaryan ha tocado en festivales de todo el mundo y en salas de Europa con artistas como Nikolai Lugansky, Nikita Boriso-Glebsky, Maxim Rysanov, Georgy Tchaidze y Lucas Debargues. Con el Z.E.N. Trio ha realizado giras por China y Estados Unidos y publicado dos álbumes en Deutsche Grammophon: Brahms y Dvořák en 2017 y Burning Through the Cold, con obras de Shostakovich, Babadjanian, Khachaturian y Rachmaninov en 2020.

Hakhnazaryan hizo una reciente gira por California tocando un programa inspirado en pájaros que incluía la Suite de El pájaro de fuego de Stravinsky, Fuentes de Roma de Respighi y Ascending Bird de Siamak Aghaei y Colin Jacobsen. Ha hecho asimismo giras por Asia, tocando las Suites para chelo completas de Bach en Taipei, Seúl, Tokio y Kyoto; y ha tocado con Daniil Trifonov en los Festivales de Verbier y Rheingau y en Estados Unidos, incluyendo el Carnegie Hall. Recientemente hizo una residencia de cuatro conciertos en el Wigmore Hall de Londres y ha actuado en Jordan Hall de Boston, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Philharmonie de Colonia y el Auditorio nacional de Madrid.

Tutelado por el veterano Rostropovich, Hakhnazaryan es diplomado en el Conservatorio de Música de New England, donde estudió con Lawrence Lesser, y anteriormente en el Conservatorio de Moscú con Alexey Seleznyov y en la Escuela de Música Sayat-Nova en Yerevan con Zareh Sarkisyan. Ha sido becado por la Fundación Rostropovich y la Fundación New Names, y entre sus galardones se incluyen el Primer Premio en el Concurso Internacional Aram Khachaturian de 2006 y el Primer Puesto en el Concurso Internacional Johansen para Jóvenes Instrumentistas de Cuerda en 2006. Como ganador del Primer Premio en las Audiciones Internacionales para Jóvenes Artistas en Concierto de 2008, Hakhnazaryan debutó en Washington y el Carnegie Hall.

En 2017, el presidente de Armenia le otorgó el título de "Artista de Honor de Armenia".

CORO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

El Coro de la OFGC fue creado en 1994 con el objetivo de dotar a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria de una formación coral estable para el gran repertorio sinfónico-coral. En este tiempo ha consolidado su prestigio con batutas como las de Karel Mark Chichon, Günther Herbig, Pedro Halffter, Jesús López Cobos, Sir Neville Marriner, Rudolf Barshai, Reinhard Goebel, Víctor Pablo Pérez, Adrian Leaper, Antoni Ros Marbà, John Nelson o Frans Brüggen, entre otros.

Su repertorio incluye obras de Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Berlioz, Brahms, Bruckner, Dvorák, Elgar, Verdi, Puccini, Mompou, Orff, Kodály, Villa-Lobos, Ravel o Shostakovich, con incursiones también en el repertorio mas contemporáneo.

Aparte del repertorio sinfónico-coral, ha formado parte de otros géneros, como la opereta, la zarzuela y la ópera. Ha participado asimismo en numerosas galas líricas con cantantes como Nancy Fabiola Herrera, Maria Guleghina, Cristina Gallardo-Domâs, Anthony Rolfe-Johnson, José Bros, Carlos Mena, Nancy Argenta, Isabel Rey, Ainhoa Arteta, Alastair Miles y René Pape, y en espectáculos como Morera Sinfónico, el musical Jesus Christ Superstar, la Cantata popular Romance del Corredera o Tiempo de Gran Canaria, en homenaje a Néstor Álamo y editado en DVD, y más recientemente en Don Juan Tenorio en una noche de ánimas.

El Coro de la OFGC estrenó el Himno oficial de Canarias, actuó en la inauguración del Teatro Cuyás, en la reinauguración del Teatro Pérez Galdós y ha participado en varias ediciones del Festival Internacional de Música de Canarias y el Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas Fest.

Su discografía incluye obras de Conrado del Campo, Holst y Villa-Lobos.

Dirigido desde 2000 por Luis García Santana, contó anteriormente con la dirección de Digna Guerra, Andrzej Borzym y Marcin Lukasz.

De sus filas han salido varias vocaciones musicales profesionales, como Cristina Ramos, Abenaguara Graffigna, Yauci Yanes o Raia Lubomirova.

LUIS GARCÍA SANTANA director del coro

Formado en el Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria, recibe su cultura del canto de María Isabel Torón Macario y enseñanzas de Alfredo Kraus, Elly Ameling, Sesto Bruscantini y Suso Mariategui. Alumno de Dirección de Laszlo Heltay, Diego Ramón Lluch, Hernández Silva y Marcus Creed, lleva treinta años dedicado a la dirección coral y la enseñanza del canto.

Fue maestro de coro de la Ópera de Oviedo durante 10 años. Durante su estancia en Asturias recorrió la práctica totalidad de España con varios coros, obtenido diversos premios en certámenes corales.

Director del Coro de la OFGC desde 2000, ha hecho el gran repertorio polifónico y sinfónico coral desde Victoria, Bach o Haendel hasta Schoenberg o Ruzicka y recorrido casi todo el Archipiélago, así como conciertos en Zaragoza, Nevers o Venecia.

Debutó como director de orquesta con la Sinfónica de Zheijang y desde entonces ha dirigido a la Filarmónica de Gran Canaria, Gran Canaria Wind Orchestra (The Queen Symphony), Sinfónica de Las Palmas, Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas y ensembles instrumentales relacionados con los programas del Coro de Cámara "Mateo Guerra" (Bach en el Patio de los Naranjos o el programa Saint-Saëns para la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria).

Licenciado en Musicología por la Universidad de Oviedo y titulado por la UNED en Gestión del Patrimonio Cultural, ha cantado en las Temporadas de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Oviedo, Santander y Bilbao, grabado para RNE, ejercido como crítico musical, director docente del Curso de Dirección Coral de la OFGC, profesor en diversos cursos de canto para formaciones corales y ha sido ponente del Campus de Excelencia en 2008.

Recientemente fue director de coro en "César, el musical" en el Teatro Pérez Galdós.