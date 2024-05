"El festival 'Canariona' es una forma de reforzar el sentimiento de canariedad y de afrontar retos de futuro", asegura Antonio Morales

Es una forma de tomar impulso en momentos como este, celebrando Canarias, viviéndola intensamente, a través de nuestra música popular", como manifestó hoy el presidente del Gobierno insular, Antonio Morales.

Este evento promovido por la Corporación insular está organizado por la Institución Ferial de Canarias (Infecar), con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y tendrá lugar el próximo miércoles, día 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, desde las 18:30 de la tarde hasta la una de la madrugada, tiempo en el que las y los asistentes disfrutarán de las actuaciones siete cantantes y grupos musicales canarios.

Y fue el líder del Ejecutivo insular quien se encargó de presentarlo a la sociedad isleña, en un acto que se desarrolló en Infecar, y en el que estuvo acompañado por la consejera insular de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso; el director de Presidencia, Marino Alduán; la directora general de Infecar, Natalia Santana, y el popular cantautor grancanario Braulio, uno de los artistas participantes.

Así, en su intervención, el presidente Morales subrayó que 'Canariona' es un espectáculo que se configura como "una manera de reforzar ese sentimiento de orgullo y pertenencia, de sentirnos grancanarios y grancanarias, y de compartir un proyecto de sociedad con todos nuestros hermanos y hermanas de las ocho Islas Canarias", aseveró. "Es un festival, por lo tanto, para recargar energías en momentos de incertidumbre, de dificultades económicas, de desigualdades, incluso, porque somos una sociedad que sigue siendo desigual y es bueno que generemos estos espacios de cohesión, de encuentro, de fiesta, de animarnos a seguir construyendo juntos esta tierra y su futuro".

Y es que, según declaró, las y los habitantes del Archipiélago "compartimos una cultura que nos identifica y que nos aglutina como pueblo y que nos ayuda, además, a proyectar retos de futuro", mantuvo. "Y así lo venimos haciendo desde hace seis años, desde un festival en el que se intenta dar cabida a todas las sensibilidades musicales, culturales de nuestra Isla", aseguró.

De hecho, hizo hincapié en que, en esta nueva edición, se continúa reconociendo "a las creadoras y a los creadores canarios que se han forjado una historia a lo largo de las últimas décadas y que forman parte de ese sentimiento colectivo de nuestro pueblo. Y también a la gente que empieza, a quienes comienzan a labrarse un futuro en la música, en la cultura popular de nuestra Isla", recalcó.

Siete artistas de tierras canarias

El presidente insular explicó que 'Canariona' dará comienzo en la calle Triana a las 18.30 horas del próximo miércoles día 29, con la actuación del grupo '101 Brass Band', llegado desde Tenerife, para continuar con la parranda 'Araguaney', de Telde, "que se encarga de llevar la música popular desde Gran Canaria hasta todo el Archipiélago", apuntó.

También intervendrán el humorista Quique Pérez, "que lleva diez años provocando carcajadas en nuestras islas", y el grupo 'Lajalada', "que incorpora la música tradicional con nuevos aires musicales, mezcla el pop, el folclore isleño, la vanguardia electrónica, por tanto, frescura y perspectiva contemporánea de una manera de entender nuestra música popular", expuso, para añadir que la rapera tinerfeña Sara Socas y el rapero y compositor grancanario La Pantera, también darán buena muestra de su arte sobre el escenario.

"Y envolviéndolos a todos con su experiencia, con el trabajo extraordinario de décadas, estará Braulio, nuestro cantante más internacional, que ha hecho posible, además, una manera de entender la balada, la música pop, pero también esa música que nos identifica que ha sabido interpretar como nadie los valores de nuestra tierra", enfatizó Antonio Morales.

Braulio, por su parte, tomó la palabra para dejar constancia de que se siente muy halagado por poder participar en Canariona y de que "volver a Gran Canaria para actuar siempre es una gran satisfacción y hasta un reto, porque tengo que a reconquistar a gente a la que no me he acercado durante un tiempo".

En este sentido, el cantautor natural de Santa María de Guía indicó que el repertorio de su actuación se ha elaborado "pensando en la fecha y con los temas más canarios, además de par de baladas que hemos estado ensayando con un grupo muy interesante dirigido por Augusto Báez. Espero que no nos tiren tomates", bromeó.

Por último, alabó al resto del elenco del festival y afirmó que "será un placer estar entre esta pléyade de artistas. Algunos de ellos no los conozco, porque probablemente yo pudiera ser el abuelo de cualquiera de ellos, pero estoy seguro de que van a concitar mucho interés y llegarán llegar a todos los públicos", concluyó.

Finalmente, el presidente Morales presentó a las y a los presentes el cartel anunciador del 'Canariona 2024' e incidió en que se trata de una obra "que bebe de la corriente surrealista de Óscar Domínguez y también están ahí los camellos de Néstor Martín Fernández de la Torre, por tanto, unos elementos de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia y del pasado y del presente de nuestra tierra, que figuran y están presentes en el imaginario popular", concluyó.