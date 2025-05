Sinfónica de Tenerife presenta su temporada 2025/26 con Pablo González como director principal invitado

Temporada 2025/26La temporada lleva por título Visionari@s, una mirada al futuro a través de quienes imaginaron nuevos lenguajes musicales. La programación sinfónica incluye 18 programas en el Auditorio de Tenerife, con 11 directores invitados y 24 solistas. Entre las obras clave destacan las Sinfonías n.º1 y n.º 4 de Mahler, La Consagración de la Primavera y El Pájaro de Fuego de Stravinsky, El Mar de Debussy, Sinfonía Fantástica de Berlioz, Sinfonías n.º 1, n.º 7 y n.º 9 de Beethoven, o el Concierto para Orquesta de Bartók, junto a obras españolas de Falla, Rodrigo, Rosa García Ascot. El repertorio recorre cinco siglos de historia —siglos XVII al XXI— e incorpora 13 obras que se interpretan por primera vez en la orquesta, junto a tres estrenos mundiales encargados a Nino Díaz, Ferran Cruixent y Óscar Colomina.Dirigirán esta temporada Pablo González, Vasily Petrenko, Andrea Marcon, Karen Kamensek, Juanjo Mena, Ariane Matiakh, Nuno Coelho, Reinhard Goebel, Jaume Santonja, Isabel Rubio y Víctor Pablo Pérez (director honorario de la orquesta). La orquesta estará acompañada en el escenario por solistas como Frank Peter Zimmermann, Renaud Capuçon, Nelson Goerner, Pablo Ferrández, Leticia Moreno, Clara-Jumi Kang, Clara Andrada, Juan Pérez Floristán y Rafael Aguirre, En el apartado vocal, actuarán junto a la orquesta, entre otros, Airam Hernández, Egils Silins, Alicia Amo, María Espada, Jone Martínez o Josep-Ramon Olivé. Se inicia una colaboración con Coro Titular Ópera De Tenerife–Intermezzo, que intervendrá en los programas sinfónico-corales gracias al apoyo de Auditorio de Tenerife.Pablo González, director principal invitado"Es un honor y una gran alegría comenzar esta colaboración como director principal invitado de la Sinfónica de Tenerife", ha declarado González. "Desde mi primer encuentro con la orquesta en 2008, he tenido el privilegio de compartir numerosos proyectos con esta magnífica agrupación, forjando año tras año una relación artística y humana muy especial".Par el maestro asturiano, la temporada 2025-26 "nos brindará la oportunidad de explorar juntos un repertorio diverso y desafiante, profundizando aún más en la excelencia interpretativa que alcanzamos en nuestro último concierto juntos, el pasado mes de junio". "Esta apasionante temporada, vertebrada en torno al eje temático Visionari@s, nos permitirá seguir creciendo y emocionando al público con las atrevidas propuestas que la conforman", concluyó González.Por su parte, José Carlos Acha se ha referido a Pablo González como "una figura central en la temporada de abono que refuerza el nivel de calidad y prestigio de la orquesta". También ha subrayado el papel creciente de la Sinfónica como institución cultural clave en la isla: "Se consolida como una de las orquestas más competitivas del país, no solo por la excelencia artística y la calidad de su programación, sino por su capacidad para contribuir al bienestar colectivo a través de la cultura"."Esta temporada –añadió el consejero– el público ha crecido un 20% y confiamos en seguir ampliando ese impacto. Mantenemos unos precios ejemplares por su accesibilidad, porque creemos que la cultura debe ser un derecho al alcance de todos". Acha ha destacado, además, que la próxima temporada incluirá casi cien actividades públicas, con propuestas que van más allá del ciclo sinfónico: ópera, música de cámara, conciertos extraordinarios, escolares, familiares y sociales, tanto en Tenerife como en la Península, donde la orquesta actuará en los festivales de Santander y Pollença.Abonos y entradasLa campaña de abonos para la temporada 2025/26 arranca hoy, 28 de mayo, con un periodo de renovación preferente para abonados actuales que se extenderá hasta el 9 de junio, permitiéndoles conservar su localidad habitual. A partir del 12 y hasta el 17 de junio se abrirá un periodo de cambio de butaca exclusivo para quienes hayan renovado. La venta general de abonos de temporada y del Abono Joven (hasta 30 años) comenzará el 19 de junio y estará disponible hasta el 12 de septiembre, mientras que los abonos parciales —Sol, Luna y Otoño-Invierno— podrán adquirirse entre el 1 de julio y el 12 de septiembre. Las entradas individuales para cada concierto estarán disponibles a partir del 10 de julio a través de la web de la orquesta, del Auditorio de Tenerife y en taquilla.La Sinfónica de Tenerife mantiene una política de precios accesibles, con abonos de temporada desde 90 euros para menores de 30 años y desde 162 euros para familias numerosas especiales. Además del abono completo de 18 conciertos, se ofrecen abonos parciales de 9 conciertos —Abono Sol (programas impares), Abono Luna (pares) y Abono Otoño-Invierno (los nueve primeros programas)— adaptados a diferentes preferencias de asistencia. Todos los formatos contemplan descuentos del 20 % y 25 % para familias numerosas, así como precios especiales para personas desempleadas y entradas individuales a 5 euros para menores de 30 años, consolidando el compromiso de la orquesta con el acceso universal a la cultura. Como refuerzo a esta vocación de cercanía, se mantiene el servicio gratuito de Lanzadera Sinfónica, que conecta diversos municipios de la isla con el Auditorio todos los viernes de concierto.Programación de conciertos de abono - Temporada 2025/2026

A1

TODO SOBRE MI MOZART

Viernes 12 de septiembre 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

W. A. MOZART Sinfonía nº 39 en mi bemol mayor, K. 543

W. A. MOZART Concierto para violín nº 3 en sol mayor, "Straßburg", K. 216

W. A. MOZART Sinfonía nº 41 en do mayor, "Jupiter", K. 551

RENAUD CAPUÇON (violín)

ANDREA MARCON (director)

A2

TITANES VISIONARIOS

Viernes 19 de septiembre 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

S. RACHMANINOV Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43

G. MAHLER Sinfonía nº 1 en re mayor, "Titán"

JUAN PÉREZ FLORISTÁN (piano)

PABLO GONZÁLEZ (director)

A3

SINFONÍA FANTÁSTICA

Viernes 26 de septiembre 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

J. LÓPEZ Aurora: Concierto para violín y orquesta *

H. BERLIOZ Sinfonía fantástica: Episodio de la vida de un artista, en cinco partes, op. 14, H. 48

LETICIA MORENO (violín)

PABLO GONZÁLEZ (director)

A4

LA CONSAGRACIÓN DE LO NUEVO

Viernes 24 de octubre 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

F. CRUIXENT Obra de estreno (encargo Sinfónica de Tenerife) **

C. DEBUSSY El Mar, tres bocetos sinfónicos para orquesta, L 109, CD 111

I. STRAVINSKI La consagración de la primavera

PABLO GONZÁLEZ (director)

A5

LA PREGUNTA SIN RESPUESTA

Viernes 31 de octubre 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

C. IVES La pregunta sin respuesta, S. 50

J. RODRIGO Concierto de Aranjuez

L. VAN BEETHOVEN Sinfonía nº 7 en la mayor, op. 92

RAFAEL AGUIRRE (guitarra)

JUANJO MENA (director)

A6

CANCIONES DE UN COMPAÑERO DE VIAJE

Viernes 28 noviembre de 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

R. STRAUSS Macbeth, op. 23, TrV 163 *

G. MAHLER Canciones de un compañero de viaje

R. SCHUMANN Sinfonía nº 4 en re menor, op. 120

CATRIONA MORISON (mezzo soprano)

NUNO COELHO (director)

A7

RHAPSODY IN BLUE

Viernes 12 de diciembre 2025, 19:30

Auditorio de Tenerife

M. RAVEL La valse, poema coreográfico

M. RAVEL Concierto para piano en sol mayor

G. GERSHWIN Rhapsody in blue

G. GERSHWIN Un americano en París

NOELIA RODILES (piano)

KAREN KAMENSEK (directora)

A8

HIMNO DE LA ALEGRÍA

Jueves 18 y viernes 19 diciembre de 2025, 19:30

N. DÍAZ Obra estreno (encargo Auditorio de Tenerife) **

L. VAN BEETHOVEN Sinfonía nº 9 en re menor, "Coral", op. 125

MARÍA ESPADA (soprano)

CRISTINA FAUS (contralto)

AIRAM HERNÁNDEZ (tenor)

SEBASTIÁ PERIS (barítono)

CORO TITULAR ÓPERA DE TENERIFE-INTERMEZZO

PABLO GONZÁLEZ (director)

A9

SALSA SINFÓNICA

Jueves 12 de febrero 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

Classic Meets Cuba

KLAZZ BROTHERS & CUBA PERCUSSION

ISABEL RUBIO (directora)

TEXTO IMPRESO

A10

MUERTE Y TRANSFIGURACIÓN

Viernes 27 de febrero 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

R. GARCÍA ASCOT Cielo bajo *

W. A. MOZART Concierto para flauta y arpa en do mayor, K. 299/297c

R. STRAUSS Don Juan,op. 20, TrV 156

R. STRAUSS Muerte y transfiguración, op. 24, TrV 158

CLARA ANDRADA (flauta)

MAGDALENA HOFFMANN (arpa)

PABLO GONZÁLEZ (director)

A11

PAULUS

Viernes 27 de marzo 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

F. MENDELSSOHN Paulus, op. 36 *

ALICIA AMO (soprano)

RINAT SHAHAM (mezzosoprano)

AIRAM HERNÁNDEZ (tenor)

JOSEP-RAMÓN OLIVÉ (barítono)

CORO TITULAR ÓPERA DE TENERIFE-INTERMEZZO

VÍCTOR PABLO PÉREZ (director)

A12

ROMPER EL SILENCIO

Viernes 10 de abril 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

Abonos completo, luna, primavera [iconos]

E. SMYTH The Wreckers: Obertura *

D. SHOSTAKOVICH Concierto para violonchelo nº 1 en mi bemol mayor, op. 107

J. BRAHMS Sinfonía nº 1 en do menor, op. 68

PABLO FERRÁNDEZ (violonchelo)

PABLO GONZÁLEZ (director)

A13

DANZAS DE GALÁNTA

Viernes 17 de abril 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

O. COLOMINA i BOSCH Pozos del olvido (encargo Sinfónica de Tenerife) **

S. PROKOFIEV Concierto para violín nº 1 en re mayor, op. 19

F. LISZT Hungaria, poema sinfónico nº 9, S. 103

Z. KODÁLY Danzas de Galánta

CLARA-JUMI KANG (violín)

ARIANE MATIAKH (directora)

A14

DESDE ITALIA

Viernes 1 de mayo 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

R. WAGNER Tannhäuser: Obertura, WWV 70

R. SCHUMANN Concierto para piano en la menor, op. 54

R. STRAUSS Desde Italia, op. 16, TrV 147 *

NELSON GOERNER (piano)

JAUME SANTONJA (director)

A15

EL PÁJARO DE FUEGO

Viernes 8 de mayo 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

M. MUSSORGSKY Canciones y danzas de la muerte

I. STRAVINSKI El pájaro de fuego (ballet 1910)

EGILS SILIŅŠ (barítono)

PABLO GONZÁLEZ

A16

DE MONTEVERDI A BEETHOVEN

Viernes 22 de mayo 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

J. F. REBEL Los elementos (selección) *

P. A. LOCATELLI Concerto grosso en mi bemol mayor, "Il pianto d'Arianna", op. 7, nº 6 *

C. W. GLUCK Orfeo y Eurídice, Wq. 30 - Dance des furies *

C. W. GLUCK Orfeo y Eurídice, Wq. 30 - Ballet des Ombres Heureuses *

C. MONTEVERDI Orfeo (selección: tres sinfonías) *

C. MONTEVERDI El baile de las ingratas (selección) *

L. VAN BEETHOVEN Sinfonía nº 1 en do mayor, op. 21

REINHARD GOEBEL (director)

A17

EL EMPERADOR

Viernes 29 de mayo 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

E. VARÈSE Intégrales *

L. VAN BEETHOVEN Concierto para piano nº 5 en mi bemol mayor, "Emperador", op. 73

B. BARTÓK Concierto para orquesta, Sz. 116, BB 123

XIAOLU ZANG (piano) Ganador 69 Concurso María Canals (2024)

VASILI PETRENKO (director)

A18

CLAUSURA CON MAHLER

Viernes 12 de mayo 2026, 19:30

Auditorio de Tenerife

L. VAN BEETHOVEN Concierto para violín en re mayor, op. 61

G. MAHLER Sinfonía nº 4 en sol mayor

FRANK PETER ZIMMERMANN (violín)

JONE MARTÍNEZ (soprano)

PABLO GONZÁLEZ (director)

CONCIERTOS EN FAMILIA

Cuatro cuerdas y pico

Sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025

Guion y narración: Ana Hernández Sanchiz

Ballets de Tenerife

Allegro, concierto para clown y orquesta

Lunes 3 de febrero de 2026

Directora: Noemí Pasquina

Clown: Lolo Fernández

Fetén Sinfónimo

Martes 12 de mayo de 2026

Fetén Fetén

Diego Galaz (violín, serrucho e instrumentos insólitos)

Jorge Arribas (acordeón e instrumentos insólitos)

Datos destacados de la temporada 2025-2026

• 18 conciertos de abono programados entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

• Total de conciertos a lo largo de la temporada (educativa, social, citas populares, Ópera de Tenerife, FIMC, etc.): 96.

• 52 obras interpretadas de 32 compositores diferentes.

• Representación de cinco épocas musicales: siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI.

• Participación de 24 solistas y 11 batutas invitados.

• 8 conciertos dirigidos por el nuevo director principal, Pablo González.

• Obras interpretadas por primera vez por la Sinfónica: 13.

• Estrenos mundiales: 3 (Nino Díaz, Ferran Cruixent y Óscar Colomina).

• Refuerzo de líneas inclusivas, nuevas propuestas escénicas y educativas y expansión del programa Lanzadera Sinfónica.