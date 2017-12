FSO interpretará por primera vez en formato sinfónico una preciosa suite que recogerá los temas más característicos de la banda sonora ganadora del Oscar© en 2017 'La La Land'.

Bandas sonoras de Oscar©: el repertorio incluye 6 ganadoras y 4 nominadas al galardón

Tras colgar el cartel de "Entradas Agotadas" en las principales capitales españolas, la célebre Film Symphony Orquestra cierra su espectacular gira con un concierto en Tenerife, el próximo 26 de enero. Tras un largo recorrido por la geografía española, agotando localidades en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Alicante, Murcia o A Coruña, aterriza en el Auditorio de Tenerife para ofrecer un concierto que todo indica volverá a agotar localidades.

No hay provincia que se resista al carismático Constantino Martínez-Orts y su levita negra. Un director de orquesta nada convencional, que pone tanta pasión en cada concierto como en atender a todos y cada uno de los fans que, en legiones, le esperan a la salida de cada show para fotografiarse con él, disfrazados de sus personajes de película favoritos.

FSO ha vuelto este otoño sin apenas tiempo de asimilar este intenso año en el que han pasado por la gala de los Goya y una exitosa gira homenaje a Star Wars por su 40 aniversario. En esta mega-gira, la más ambiciosa de la historia de la FSO, la orquesta recorrerá más de 20 ciudades con más de 30 conciertos por las principales ciudades de nuestro país, interpretando un programa que incluye algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Desde el venerado y veterano John Williams, habitual en el repertorio de FSO, hasta el "novato" Justin Hurwitz, pasando por Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry, Bruce Broughton, Michael Giacchino, Max Steiner, Ernest Gold... Son los autores de un repertorio repleto de Oscars© con el que la orquesta más cinematográfica está dispuesta a conquistar de nuevo al público.

ESTE OTOÑO, LOS GRANDES ESTRENOS DEL AÑO

Como gran obertura, llega la obra compuesta por Hans Zimmer para 'El Hombre de Acero', una de las más esperadas por los fans. La orquesta bajo la batuta de Constantino Martínez-Orts no deja pasar la oportunidad de interpretar en primicia la música de algunos de los grandes estrenos de este año, haciendo un pequeño guiño a su gira-homenaje a Star Wars con un tema de la nueva entrega: 'Rogue One: A Story of Star Wars'. Y como no podría ser de otro modo, FSO interpretará por primera vez en formato sinfónico una preciosa suite que recogerá los temas más característicos de la banda sonora ganadora del Oscar© en 2017 'La La Land'.

Como ya es habitual, se incluirán algunas de las bandas sonoras más emblemáticas y demandadas por los fans como es el caso de las míticas 'Titanic', 'Tiburón', 'Rocky', o una de las que más respaldo han tenido en las redes sociales, 'La misión'.

Los más pequeños también tienen reservada su parte del programa y podrán revivir las aventuras de Peter Pan en 'Hook', y dejarse llevar en globo como Carl y Russel escuchando la música de 'Up'. 'Tombstone' y 'Bailando con lobos' harán las delicias de los más fanáticos del género western. Y tampoco podían faltar algunos de los hitos del cine clásico: FSO interpretará la emocionante 'Éxodo', conmoverá al público con 'Pearl Harbour' y arrancará alguna lágrima con 'Casablanca'.

UN REPERTORIO DE OSCAR©

En un solo concierto se podrán escuchar algunas de las piezas musicales más aclamadas por la Academia de Cine. El repertorio incluye las bandas sonoras de 'La La Land', 'Titanic', 'Up', 'Tiburón', 'Bailando con lobos' y 'Éxodo' todas ellas merecedoras de un premio Oscar© y las de 'La misión', 'Rocky', 'Casablanca' y 'Hook', nominadas al galardón. Un programa de lujo para una gira de cine que, como siempre, promete emocionar, hacer bailar y hasta cantar al público. Un público que ha demostrado ser de lo más entregado, para el que la FSO ha reservado alguna que otra sorpresa...

Sobre Constantino Martínez-Orts

Profesor del Master de Film Scoring del Berklee College of Music, Martinez-Orts ha obtenido numerosos galardones internacionales como el Gran Premio de Dirección de Orquesta de Moldavia o el 2º Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Orquesta en Craiova y ha estado al frente de prestigiosas orquestas como la BBC Concert Orchestra entre otras. Carismático y entusiasta, es probablemente el director de orquesta especializado en música de cine que mejor conoce este repertorio en nuestro país. Sus comentarios a las obras que dirige durante los conciertos son seguidos por el público con devoción. Precisamente su meticulosa elección del programa de cada tour y una cuidada interpretación de las obras han convertido a FSO en la orquesta de referencia, con una legión de fans incondicionales con los que ha reventado auditorios o la mismísima Plaza de Toros de las Ventas.

