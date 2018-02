Los actos, tendrán lugar el 23 de febrero en el C. C. Santa Cruz Carrefour de 17 a 19 horas y el 24 de febrero en el c.c. Alisios de Las Palmas de 12h a 14h.



El concurso, que se ha convertido en un verdadero fenómeno en televisión y redes sociales, ya ha anunciado el ganador de la novena edición del concurso musical, Amaia Romero.

Requisitos para el acceso a la firma de discos en Mediamarkt

- Es necesario presentar alguno de los álbumes y/o calendario oficial de la novena edición del programa "OT 2017", que deberán haber sido previamente comprados en el establecimiento de MediaMarkt Las Palmas. Se solicitará el ticket de compra.

- Única y exclusivamente se firmarán ejemplares de estos álbumes y/o calendario oficial. No se firmará ningún artículo diferente como fundas de móvil, ropa, papeles, fotos, etc.

- Solo se firmará 1 producto por cada persona.

- Debido al gran número de fans que asisten a la firma y, para que todos tengan oportunidad de conseguir su autógrafo, las fotografías se realizarán en el momento de la firma del disco. No se realizarán posados por parte de los artistas.

- Queda totalmente prohibido volver a hacer cola con el mismo producto ya firmado. Solo estará permitido si se compra un nuevo producto presentando el ticket de compra.

- Toda persona es responsable de la portada o disco depositado en la mesa para ser firmado, la organización no se hace responsable de las portadas o discos extraviados durante la firma.

- La organización podrá restringir el acceso a la firma o expulsar de la misma a todo aquel que incumpla cualquiera de estos requisitos.