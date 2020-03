Kim Simmons lanza al mercado su ópera prima: "Don´t Be Afraid"

"La música siempre ha estado en mi vida, pero en 2014 decidí dedicarme más en serio a ella. De cantar en hoteles he pasado a cantar en festivales de música", puntualiza. Su primer álbum, producido por Arteria Films Studios, está integrado por nueve temas, de los cuales siete son temas propios y dos son versiones: Time After Time, de Cindy Lauper; y Mercy, Mercy, Mercy, de Joe Zawinul."Con este disco rompo con mi vida anterior y doy un paso adelante. El proceso creativo ha sido muy intenso. Este disco está hecho con amor", confiesa. Tras lanzar el pasado diciembre el sencillo del elepé de título homónimo ahora le llega el turno a A Message in My Life. "Un tema concebido de forma divertida que habla del fin de una relación sentimental. La canción es una mezcla de estilos, tiene reggae, funk, ska y soul", matiza."Los temas se irán lanzando uno a uno en plataformas digitales cada mes y medio. Es la forma de que el disco tenga vida durante todo un año. El tercer single será Give Me The Light, un dueto con Miguel Tena, el hijo de Manolo Tena", precisa Simmons. Las letras han sido escritas por la propia Kim Simmons, y la música compuesta por Kiko Castro. El disco se caracteriza por la versatilidad de estilos musicales, que transitan desde el pop con influencias jazzísticas, al blues, pasando por el swing o el funk. "El álbum claramente tiene influencias jazzísticas, pinceladas de funk, blues y soul, que son los estilos que llevo dentro", aclara Kim Simmons.Su música es de raíz negra y consecuentemente todos los temas están cantados en inglés dado su procedencia hondureña, aunque reside en Canarias desde su tierna infancia. "Canto en inglés porque me siento más cómoda cantando en este idioma. Me críe con él. Mi abuela es de Belice y mi madre de Honduras, aunque mi padre es palmero. Me siento ciudadana del mundo, pero me considero canaria", concreta.Si algo caracteriza a Kim Simmons es su potencia vocal y versatilidad. En el disco hay una presencia constante del saxo, que se caracteriza por su forma de decorar las armonías. "Soy una perfeccionista, pero lo que realmente busco es que lo que haga me haga llorar de emoción", reconoce.Haber actuado en hoteles le ha llevado a cantar todo tipo de música, desde versiones de Whitney Houston a Tina Turner, pasando por The Police (Every Breath You Take), Cee Lo Green (Fuck You) o Red Hot Chili Peepers (Californication). En este sentido comenta: "Las versiones de cantantes consagrados tienen que ser muy buenas porque un tributo es un homenaje al personaje que imitan. Cantar canciones ya conocidas le resta oportunidad a los nuevos compositores".Kim Simmons actúa en dos formatos: en solitario o arropada por su banda, integrada por Agustín Quevedo (bajo y coros), Ignacio González (guitarra), Eddie Meyer (teclado, saxo y coros) y Kiko Castro (batería), todos veteranos músicos, con una dilatada trayectoria."La banda se ha convertido en mi familia. Tocar en directo es lo mejor de la música. No busco grandes escenarios sino dar pasitos a pasitos, y que en cada concierto, tanto el público como nosotros lo pasemos bien", apostilla Kim Simmons.Entre sus últimos conciertos podemos destacar su intervención en la quinta edición del Festival DocuRock, en el homenaje a los diseñadores del Carnaval celebrado en el Círculo de Amistad XII de Enero de la capital tinerfeña o en el 30 aniversario de Binter (con una actuación en el Gran Telescopio de Canarias, del Roque de Los Muchachos).

Videoclip Don´t Be Afraid:

https://www.youtube.com/watch?v=A1wtsyz8Zvw

Spotify:

https://open.spotify.com/album/28PoRhvs5lAss1UaDPiuX4?si=PuBwT7tZQN2bAv8iKP-STQ