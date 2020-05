El timplista Germán López protagonista de Salón Guimerá con "A solas..."

Tenerife/ El músico canario interpretará un repertorio de 7 canciones entre las que se encuentran partituras de John Lennon, Sting o del Rey del Pop, Michael Jackson.

El próximo sábado, 23 de mayo, a partir de las 19:30, el artista gran canario Germán López ofrecerá un sorprendente concierto en la propuesta cultural online que cada fin de semana ofrece el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través del Teatro Guimerá.



En el programa que ofrecerá este timplista está compuesto por canciones propias, que tocará a dúo con Carlos Martín en el caso de Muelle Viejo y con Augusto Báez en Imaginando Folías, y conocidas composiciones de algunos de los cantantes más importantes de las últimas décadas, como Imagine de John Lennon, Englishman in New York de Sting e incluso Billie Jean de Michael Jackson.

Desde muy joven Germán López destaca en el panorama musical canario siendo seleccionado en diversos certámenes para jóvenes talentos. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas y bandas de la talla de Pancho Amat, Milladoiro, Troveros de Asieta, Jorge Pardo, Mestisay, Celina Pereira, Sidiki Diabate, Andreas Prittwitz, The Lost Fingers, Nancy Vieira o Taburiente entre otros.

Actualmente Germán López prepara un nuevo trabajo discográfico con un prestigioso productor de Los Ángeles, Gregg Field, donde figurarán músicos de reconocido prestigio nacional e internacional como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Josemi Carmona, Alain Pérez, Israel Suárez "Piraña", Carlitos del Puerto, Gregg Field, Seckou Keita, Cheche Alara, Lila Downs, Aymée Nuviola... Este proyecto discográfico verá la luz en el presente 2020, consolidando de esta manera la visión y apuesta internacional del timplista canario.

El primer disco en solitario de su carrera lo edita en 2006 "Timplísimo" producido por José Antonio Ramos, un trabajo en el que participan Carlos Oramas, Javier Massó Caramelo o el percusionista Sergio Martínez.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)