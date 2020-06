Más de 42.000 personas conectaron con el inédito concierto virtual de Gran Canaria para celebrar el Día de Canarias y unir a la cultura

Las Palmas de Gran Canaria/ Más de 42.000 personas se conectaron anoche al inédito macrofestival virtual Canari-On, la propuesta del Cabildo de Gran Canaria para acudir a su cita con el Día de Canarias y al tiempo unir al sector de la Cultura con más de 50 artistas en un mismo escenario y entradas desde lugares tan diversos como Estados Unidos, Macedonia, Bolivia o Bulgaria.

El mayor flujo de entradas se produjo desde Gran Canaria, cuyo público "abarrotó esta figurada Plaza de Santa Ana", donde virtualmente no paró el trasiego, de hecho, el espacio tradicional al que este año no se pudo acudir no habría podido acoger tanto público, por lo que el Cabildo de Gran Canaria agradece la acogida de la ciudadanía a esta ambiciosa y también arriesgada apuesta celebrada en Infecar, subrayó el coordinador de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.