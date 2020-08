Decidido apoyo de Santa Cruz a las orquestas y plantillas de la "verbena popular canaria"

Santa Cruz de Tenerife/ Alfonso Cabello, concejal de Fiestas, considera justas sus reivindicaciones de una mayor protección por parte del Gobierno canario debido a su singular situación por la suspensión total de conciertos. El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, mantuvo en la jornada de este pasado lunes, 10 de agosto, una reunión con Ismael del Rosario, director de Canariasmusic y representante del colectivo de profesionales de la música del sector denominado como verbena popular canaria.



En esta cita de trabajo, en la que también estuvo presente el gerente de esta área municipal, Guillermo Martínez, Cabello mostró su total apoyo al colectivo y recalcó su compromiso a trabajar juntos en los meses venideros en la medida de que las restricciones sanitarias posibiliten al ayuntamiento retomar la programación de eventos musicales.

En palabras del concejal, "no podemos olvidarnos de este sector, que tanto trabajo genera y tantas alegrías nos da a lo largo del año. Entendemos perfectamente la complicada situación por la que atraviesan debido a la total cancelación de actuaciones y conciertos y les apoyamos en sus reivindicaciones de que las ayudas concedidas desde el Gobierno de Canarias también se ajusten a la singularidad de su situación".

En este sentido, Ismael del Rosario manifestó que este movimiento, en el que están representados tanto las orquestas como el colectivo de empresas de espectáculos, empresas de sonido y de Infraestructuras, asociación de técnicos de sonido y empresas de servicios de la fiesta y verbena popular canaria, prepara una jornada reivindicativa para el próximo 22 de septiembre en capital chicharrera, con presencia en los exteriores del Parlamento de Canarias y posterior marcha y concentración en la Plaza de la Candelaria. "Ahora mismo estamos desamparados –manifiesta Del Rosario-. El Gobierno regional no ha querido escuchar nuestras peticiones, cuando sí lo ha hecho con otra parte del sector cultural, y nuestra situación es límite".

Actualmente, Canarias Music cuenta en su catálogo de representados con más de quince orquestas canarias, entre las que se encuentran la Orquesta Maracaibo, Orquesta Guayaba, Orquesta Acapulco, Orquesta Revelación, Orquesta Tenerife, Orquesta Columbia, etc.

