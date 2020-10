El Festival Peñón Rock recordará este año a Jimi Hendrix aplicando las máximas garantías de seguridad

Puerto de la Cruz/ El Festival Peñón Rock se mantendrá en los escenarios, este año, con una tercera edición muy especial que, con las máximas garantías de seguridad y sanidad, apostará por la unión entre cultura y dinamización del sector comercial, más necesaria que nunca en estos tiempos de pandemia de la covid19. El próximo 31 de octubre, el público podrá disfrutar de seis horas de música en el Campo de Fútbol de El Peñón (a partir de las 18.00 horas), en Puerto de la Cruz, con un espacio destinado a las artistas femeninas, en el que la tinerfeña Della Du protagonizará un concierto acústico titulado Música por la Igualdad. A continuación, actuarán en el gran escenario del Festival, las bandas The Taxman, Los Lola, Ni 1 Pelo de Tonto y Morirán Todos.



Dentro del gran espectáculo que tendrá lugar el 31 de octubre se llevará a cabo un guiño a la gran figura del rock internacional, Jimi Hendrix, al cumplirse, el 18 de septiembre, el cincuenta aniversario de su fallecimiento.

Las entradas para disfrutar del Festival Peñón Rock están a la venta en Tomaticket (www.tomaticket.es), al precio de 15€. Dentro de la colaboración con el sector comercial del municipio turístico, los establecimientos entregarán un código QR a quienes realicen compras superiores a 10€, con el que se podrá beneficiar de un descuento del 50% en las entradas que se adquieran para del Festival.

El alcalde de la ciudad Marco González reafirmó la apuesta del municipio por la cultura segura con un evento que además promociona y subraya el talento canario. "Son dos compromisos no sólo con el sector sino también con el municipio y con su recuperación haciendo de la cultura una herramienta que se ha demostrado eficaz para reimpulsar la actividad en Puerto de la Cruz". En esta misma línea, el concejal de Comercio Roberto Medina quiso resaltar la especial relación del Peñón Rock con el comercio de la ciudad, "una correa de transmisión de sinergias positivas entre la Cultura y el Comercio justo cuando más les hace falta a estos dos sectores tan importantes para la identidad de nuestra ciudad".

El director del festival Jairo Nuñez quiso destacar el papel del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, "un referente en la defensa por la cultura en Canarias, su alcalde está demostrando convicciones muy profundas sobre la importancia de la cultura, ojalá otras corporaciones tomaran ejemplo, desde el Festival no podemos sino agradecer su valentía". También hizo hincapié para "decirle a la ciudadanía que el sector está haciendo un gran esfuerzo por realizar este tipo de festivales, que son seguros, pero necesitamos la presencia del público, porque, ahora mismo, la mejor defensa de la cultura es su participación".

Núñez explicó que en esta edición 2020 se ha contado con bandas canarias de forma exclusiva porque, en una situación de crisis como esta, había que apostar por los creadores canarios. "Aunque nos hubiese gustado contar con alguna colaboración foránea, lo hemos descartado por la situación sanitaria y la inestabilidad en las conexiones aéreas existente. Los grupos que participan demuestran el talento que existe en nuestras islas. Los espectadores disfrutarán de unos directos cargados de energía y que combinan diversos estilos, dentro de una corriente general de rock, que van desde el funk y lo latino hasta las versiones de grandes éxitos de los años ochenta y noventa".

La tercera edición de este Festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Producido por Artevalle, colaboran Hyundai, Mahou, Ahembo, Mutua Tinerfeña, Sonopluss, Alkur, El Locero y Los Perales.

Programación previa

El preámbulo de la gran cita con la música en directo tuvo lugar este miércoles 7 de octubre, a las 18.00 horas en el Lido de San Telmo, con un debate sobre la histórica visita de Los Beatles al Puerto de la Cruz, que ha investigado el historiador Nicolás Lemus, autor del libro The Beatles en Tenerife. Esencia y beatlemanía. En el acto, titulado Puerto de la Cruz: Las últimas vacaciones de los Beatles antes de ser famosos, intervendrá también el cineasta Santiago Ríos, mientras que el periodista Martín Rivero ejercerá como moderador.

Antes de que las bandas de rock se suban al escenario del Festival, el sábado 31 de octubre, Della Du ofrecerá un concierto acústico en el que aportará su propuesta musical y su visión al mundo desde Puerto de la Cruz.

Apuesta por el rock en directo

El Festival Peñón Rock nació en 2018 como una apuesta por el rock español en directo, que posicionó a Puerto de la Cruz en el mapa musical de nuestro país y que refuerza, año tras año, los atractivos como destino turístico histórico de este municipio.

Por el escenario de Peñón Rock han pasado ya artistas como Tequila, Hombres G, Amistades Peligrosas, Cómplices, Mikel Erentxun, La banda del Capitán Inhumano, Jaime Terrón, Óscar Rocío y la Patafísica, Expresso Rock, Said Muti, Simón Salinas y DellaDu.

En esta tercera edición, el Festival ha dado el protagonismo a las bandas canarias, en un momento en el que es fundamental el apoyo a la producción de kilómetro cero ante la crisis generada por la pandemia, con especial incidencia en sectores como el de la música.

The Taxman

Esta banda de Tenerife surgió como un grupo virtual para crear y compartir canciones a través de la plataforma youtube, en 2015, pero, ante el éxito de sus propuestas en la red, se convirtió en una formación "de carne y hueso" que pronto se hizo con varios reconocimientos. The Taxman ganó el premio Especial del Jurado de Lo Más Crujiente 2016, de la IV Edición del LALACORE 016 y quedaron finalistas del Canarias FeelGood! en 2019.

Ni 1 Pelo de Tonto

Esta banda de rock canario es una de las más seguidas del panorama musical de las islas y se caracteriza por su energía y carisma sobre el escenario. Formada en 2010, en Santa Cruz de Tenerife, cinco años después ganaron el Hard Rock Rising y han sido los intérpretes de himnos de gran importancia en la isla como el del Club Deportivo Tenerife o del Centenario de las Murgas en la capital tinerfeña, además de crear el de la Unión Deportiva Egatesa de primera división femenina. Además, su sencillo Hoy no perderé ocupó el número 1 en la lista Click and Roll de Los 40 Principales Canarias.

Los Lola

En 2010 nació una de las bandas más peculiares del panorama del rock canario, Los Lola. Y es que esta formación versiona, con un lenguaje roquero muy personal, grandes temas de la considerada como época prodigiosa de la canción española. Así, ya es mítico su traslado al rock de éxitos de otros géneros como Mi gran Noche o Como una ola. Sus espectáculos son conocidos por ser amenos y divertidos y es común que el público participe de forma activa en ellos.

Morirán Todos!

Un potente directo y una apuesta eléctrica que combina pop, rock alternativo e indie, entre otros estilos, caracterizan esta banda nacida en Tenerife en 2009. Tres años después obtuvieron el primer premio del Festival Baifo's Rock de La Orotava y la Mención Grupo Destacado por el vídeo de su canción Salto Mortal, en el concurso de televisión Puro Cuatro de dicha cadena de ámbito nacional. Han formado parte del cartel del Concierto Limpio Arona Blue&Green de Arona.

Con un cedé en el mercado, Saltar (2014), la propuesta musical de Morirán Todos! ha llegado a escenarios de Galicia, Barcelona y Teruel y, en la actualidad, la banda está preparando el que será su segundo trabajo discográfico.

Della Du

Joven cantante nacida en Puerto de la Cruz, que alcanzó el protagonismo mediático por su participación en las fases de selección de Operación Triunfo. Se trata de una artista innovadora que ya conoce el Festival Peñón Rock, en cuya primera edición participó.