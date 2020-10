Barrios Orquestados reivindica recuperar la presencialidad con el apoyo de la Comunidad

Las Palmas de Gran Canaria/ Barrios Orquestados no ha podido retomar las clases en todos los núcleos donde desarrollaba el proyecto, por eso en estos días está realizando un llamamiento para dar a conocer la situación actual del proyecto y las consecuencias que tiene en los beneficiarios directos y en las comunidades en las que se actúa. José Brito, es el director, impulsor del proyecto y creador de la Metodología Musical desde lo Social, a partir del cual se han creado orquestas en barrios de Canarias ininterrumpidamente desde el año 2012 en contextos sociales donde existen menos oportunidades de acceso a la cultura.



"Somos un proyecto social y cultural. Son claras las repercusiones negativas que para el sector de la cultura ha supuesto la crisis sanitaria y social del COVID-19, y las que de manera específica han afectado a la docencia musical. No podemos continuar el trabajo únicamente con la enseñanza a través de medios telemáticos, la docencia musical y los procesos de aprendizaje que conlleva el proyecto hacen necesario la vuelta a las aulas. Una sociedad que no profundice en la educación artística, que no cultive la música y la poesía, será una sociedad castrada en su espíritu humanístico y, por lo tanto, será una sociedad embrutecida y triste. La desafección en la cultura es sinónimo de hastío en la vida".

El pasado mes de julio retomaron durante un mes la actividad presencial en todos los barrios de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, siguiendo un rigurosísimo protocolo que incluía control de entradas y salidas, la reducción de los ratios a 10 alumnos, el uso obligatorio de mascarilla (antes de que la establecieran otros protocolos), medidas de separación, el uso de medios adicionales para las clases de canto como mamparas y pantallas, ventilación de todos los espacios, la correcta higiene de los espacios, el lavado de manos y la limpieza de instrumentos.

Todos estos protocolos están en marcha en Jinámar, Ofra, Argana y Agüimes donde poco a poco se han retomado en estas semanas las clases presenciales. En Gran Canaria celebraron la semana pasada un encuentro en el INFECAR, donde después de mucho tiempo pudieron tocar juntos algunos de los alumnos. Todo ello con unas medidas que el profesor Álvaro Lorente califica como estrictas "el profesorado tiene claro que esto exige una responsabilidad de cada individuo, nosotros los primeros, y eso hemos inculcado al alumnado y a las familias, y la respuesta de cada uno es sobresaliente, es hasta emocionante corroborarlo".

Señala José Brito "que evidentemente esto ha supuesto una ruptura en muchas dinámicas, pero hemos establecido uno estándares para estar a la altura del problema sanitario, ahora bien, también hay que dar una respuesta a la grave crisis social que castiga especialmente a los barrios en los que trabajamos". Pone el acento además en "la desafección hacia lo cultural", en el poco valor que se le da a las enseñanzas no oficiales y una vez más, a la utilización de una situación vulnerable, como la actual, para castigar doblemente a los menos favorecidos y lastrar la democratización de la Cultura.

Marina Mushett, trabajadora social del proyecto, traslada "la profunda decepción" que ha supuesto la desautorización de los Consejos Escolares en lugares como Tamaraceite, donde arrancó Barrios Orquestados como experiencia piloto hace 8 años, o La Cuesta-Finca España donde se lleva trabajando 6 años, o de manera más reciente, pero con unos resultados espectaculares en Altavista, Lanzarote. Apunta que "quizás no hemos tenido la oportunidad de detallar los protocolos, explicar la necesidad de dar respuestas inmediatas, entendemos todas las prudencias, pero nuestros miedos también son otros: no poder realizar intervenciones con la comunidad en un momento tan relevante como este. Nosotros también nos sentimos parte de la Comunidad Educativa".

José Brito, explica que "somos conscientes del respaldo social e institucional que ha tenido el proyecto, sin el cual no habría podido conseguir unos resultados tan relevantes. Vislumbra el futuro con esperanza " con las clases presenciales desde otoño en todos los barrios, los conciertos en invierno, en primavera nos han vuelto a invitar las Naciones Unidas para actuar en Ginebra, en verano esperamos regresar a Honduras para seguir apoyando Barrios Orquestados en Honduras". Y concluye con un mensaje que quiere que suene con fuerza "la Esperanza del Cambio requiere actuar de manera valiente y responsable, es ésta la mayor exigencia social en estos momentos, por nuestra aparte asumimos el reto de contribuir, pero como siempre, con el imprescindible apoyo de la Comunidad".

Acerca de Barrios Orquestados

Barrios Orquestados es un proyecto social de carácter pedagógico y con fines artísticos, que nace en Canarias con la vocación de ir sumando orquestas en los barrios donde existen menos oportunidades de acceso a la cultura.

Se inicia en 2012 como proyecto piloto en Tamaraceite y actualmente está presente en 10 Barrios en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. La consolidación del proyecto ha permitido su desarrollo en Honduras y Chile.

En este momento cuenta con más de 1000 beneficiarios activos entre niñas, niños, jóvenes y familiares que forman parte de Barrios Orquestados.

Material anexo

● Tutorial protocolo de entrada al centro en Barrio de Jinámar.

https://drive.google.com/file/d/1WIWhhf6HbvLzBt2k6TSUSW9ALii4XRBb/view?usp=sharing

● Momentos musicales recientes del concierto del grupo Take Off Barrios Orquestados en Paraninfo. Montaje audiovisual ha sido realizado por Daniel Naranjo Mola (Dani Films)

https://drive.google.com/file/d/1zlfw9Zl4IJXYrY89hRKJ_Zyz3ryK6x13/view?usp=sharing

