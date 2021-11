La Agrupación Musical Orotava ofrece el concierto por la festividad de Santa Cecilia

La Agrupación Musical Orotava, y los coros de la Villa: Coral Polifónica Liceo de Taoro y Coro Polifonía Villa de La Orotava organizan un concierto conjunto entorno a esta fecha tan señalada para los músicos.

La Coral Polifónica Liceo de Taoro, dirigidos por Javier Quintero, interpretará: La Bikina (Arrglo. J. Quintero), Aleluya (L. Cohen) y Seguidillas (E. Ortí).

El Coro Polifonía Villa de La Orotava, dirigidos por Miriam Luz Fumero, llevará a cabo el siguiente programa: Cantate Domino (K. Jenkins), Joshua fit the battle of Jericho (Arrglo. D. Eddelman) y Do you hear what i hear (Arrglo. C. Courtney).

Concluye el concierto la Agrupación Musical Orotava, junto a su director Julio Castañeda, que afronta un programa que incluye: Obertura Continental (J. de Meij), Rush (S. R. Hazo), Dedicace para Saxofón Solista y Banda (S. Lancen) actúa como solista Alexis Fernández, y Cape Horn (O. M. Schwarz) en esta ocasión el solista será Javier Pérez.

Un repertorio realmente apasionante para conmemorar una efeméride tan importante como esta.

Se recuerda que es obligatorio, en todo momento, el uso de mascarilla en el Auditorio; se debe respetar el distanciamiento físico de seguridad (un metro y medio); se tomará la temperatura, en la entrada, a los asistentes (evitando acceso si superan 37,5ºC); se recomienda el uso de gel hidroalcohólico al entrar, durante y finalizar el evento y respetar la buena "etiqueta respiratoria" (taparse la boca y nariz con el codo al estornudar y toser, no tocarse nariz, ojos y boca). La entrada se realizará con antelación (mínimo 30 minutos), de manera escalonada y guiada, atendiendo al tipo de entrada. Por megafonía, se informará de los turnos de salida por zonas de butacas.