Todo listo para que suene el mejor Reggae de Canarias en Tenerife y La Gomera

El sábado, 9 de septiembre, la música se trasladará a la Plaza de Las Américas, en San Sebastián de La Gomera. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de la banda de reggae más veterana de Canarias, Eclipse Reggae; el artista canario Dactah Chando; y DJ Monterreina.Ambos conciertos comenzarán a partir de las 21.00 horas y son gratuitos.Esta octava edición del Reggae Can Festival es una de las más internacionales, ya que no solo cuenta con el grupo italiano Mellow Mood, formado en 2005 por los gemelos Jacobo y Lorenzo Garzia, sino también con artistas canarios como Dactah Chando que han triunfado a nivel nacional e internacional, participando en los principales festivales de Reggae (Weed Beat Festival; Östroda Reggae Festival; el Rototom Sunsplash; el Viñarock; o el Cabo de Plata) y actuando con artistas de renombre en el panorama nacional como Macaco, Guido Craveiro, o Roberto Sánchez.Otra de las bandas que ha logrado poner en el mundo el Reggae hecho en Canarias es la veterana Eclipse Reggae, que en sus 25 años de trayectoria ha compartido escenario con numerosos artistas nacionales e internacionales como 'The Original Wailers', Alpha Blondy, Gentleman, e Inner Circle, entre otros.De igual forma, destaca Ruts & La Isla Music que en estos 20 años en la industria musical ha participado en festivales de la talla del Rototom Sunsplash, el Womad de Fuerteventura, o el Arn Blue & Green, entre otros. Además, ha abierto conciertos de legendarios artistas como la banda inglesa UB40 y ha compartido escenario con Juanes, Macaco, Gentleman, y Chojin.

PROGRAMACIÓN 8ª EDICIÓN REGGAE CAN FESTIVAL EN LA GOMERA:

Tras una amplia programación en Tenerife, que concluirá este jueves con los conciertos, el viernes 9 de septiembre será la capital de La Gomera, en concreto la Plaza de Las Américas, la que reciba esta VIII edición del Reggae Can Festival.

Al respecto, los asistentes podrán disfrutar de la siguiente programación:

• 11.30 h: Taller 'Las 4 R', impartido por la animadora sociocultural especializada en el trabajo con mayores, Carmen Delia Martín.

• 17.00 h: Taller 'En busca de los ODS'. Dirigido a niños y familias. Impartido por la cantante y titulada en magisterio musical, Sara Almeida.

• 18.00 h: Taller juvenil de 'Iniciación a la cultura del vinilo'. Impartido por Pino Monterrey, integrante de Djs Pimientas Selectoras, que nace en el verano de 2017 en La Palma.

• 21.00 h: Conciertos

- Eclipse Reggae

- Dactah Chando

- Dj Monterreina

Éxito de participación en los talleres y actividades celebradas

Desde el pasado lunes 5 de septiembre son muchas las personas que han participado en las diversas actividades organizadas en esta edición, tanto en los talleres, como en las charlas sobre derechos humanos, en el workshop impartido por Genis Trani sobre producción y mezcla Reggae, o en la mesa redonda de mujeres de la industria musical, que ha sido todo un éxito.

En este sentido, hay que recordar que desde sus inicios el Reggae Can Festival ha apostado por impulsar valores como la sostenibilidad y el compromiso social y medioambiental, la conciencia de género, o la defensa de los derechos humanos, entre otras causas. Para ello, ha creado una serie de programas paralelos como son el "No woman, no cry" (centrado en la conciencia de género); "One Love" (proyecto de acceso e inclusión); "Rompen las olas" (programa de sostenibilidad y compromiso medioambiental); Reggae Can Kids (programa dirigido a los más pequeños. En esta ocasión conocerán de la mano de la cantante y titulada en Magisterio Musical, Sara Almeida, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030); y el "Reggae Can Lab" (masterclasses y talleres con expertos).

Un festival para todos los públicos

Este festival, que es gratuito y accesible para todo tipo de públicos, cuenta con grandes referentes del reggae en Canarias, además de artistas nacionales e internacionales de la talla de Mellow Mood o Genis Trani.

El Reggae Can Festival fomenta, promueve y visibiliza el reggae hecho en Canarias, además de ser un escaparate de calidad para que los creadores, compositores, cantantes, músicos, Djs, bandas y bailarines del Archipiélago, puedan mostrar sus obras artísticas de creación propia.

Este evento, producido por Delaisla Producciones Musicales, es posible gracias a la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC); el Gobierno de Canarias; el Cabildo de Tenerife; el Cabildo de La Gomera; y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.