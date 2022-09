FIMUCITÉ entra en su recta final Cyberpunk, con los artistas invitados ya en Tenerife

El Auditorio de Tenerife acogerá este viernes, día 23, y el sábado, 24 de septiembre, las galas sinfónicas 'Cyberpunk Remastered', dos conciertos temáticos que se alzan como las mayores producciones musicales organizadas en la historia del festival, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la batuta de Diego Navarro. Igualmente participan en el concierto el Tenerife Film Choir y el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, con Juan Ramón Vinagre como maestro de coro. Así, más de cien músicos subirán al escenario para ofrecer un repertorio donde será protagonista el subgénero de la ciencia ficción cyberpunk, que plantea futuros distópicos donde la tecnología y la robótica dominan el mundo.

Sendos conciertos, titulados 'Cyberpunk Remastered (Vol. 1) – Manga / Anime' y 'Cyberpunk Remastered (Vol. 2) – El Alma De La Máquina', respectivamente, desplegarán una parte común, que incluye piezas de 'Terminator', 'Transformers: la película', 'Desafío Total', 'Matrix', 'Blade Runner' y el videojuego 'Cyberpunk 2077', y otra parte, la primera de cada concierto, exclusiva de cada uno de los programas.

Compositores y artistas invitados

Ya se encuentran en Tenerife los compositores y artistas invitados internacionales, que además participarán durante la semana en el programa de clases magistrales de la FIMUCITÉ Film Scoring Academy, que desarrolla este año sus actividades en en el centro IACtec del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ubicado en Las Mantecas (La Laguna).

El estadounidense Brad Fiedel, autor de la icónica banda sonora de 'Terminator' y de 'Terminator 2: El juicio final', subirá al escenario del Auditorio de Tenerife para interpretar su música en estreno mundial.

El compositor nacido en Australia Johnny Klimek, coautor junto a Tom Tykwer de la música de 'Matrix Resurrections', la última entrega de la icónica saga de ciencia ficción ideada por Lana Wachowski y Lilly Wachowski, regresa a FIMUCITÉ para la presentación de esta banda sonora y la de 'El atlas de las nubes', en riguroso estreno mundial.

Vince DiCola también vuelve al Festival para aportar al programa 'Cyberpunk Remastered' su música para 'Transformers: La película'. El aclamado compositor de 'Rocky IV' o 'Staying Alive', nominado al Globo de Oro y el Grammy, participa también en los conciertos para escolares de la presente edición de FIMUCITÉ.

Además, los polacos Marcin Przybylowicz y P.T. Adamczyk presentarán en estreno absoluto la aplaudida banda sonora que han escrito, junto a Paul Leonard-Morgan, para el videojuego 'Cyberpunk 2077', desarrollado y publicado por CD Projekt Red. En FIMUCITÉ, sonará una suite que se ha creado expresamente para el festival, con la participación de Olga Jankowska, cantante original del tema 'Never Fade Away', quien interpretará en los conciertos la famosa canción de la banda sonora del videojuego, que cuenta con cerca de 12 millones de reproducciones en Spotify.

Destacan también como grandes estrellas de esta edición los componentes de la banda británica Juno Reactor, fundada en 1990 en Londres por Ben Watkins, responsable de varios temas de la saga 'Matrix'. El artista, a los teclados, junto al batería Greg Ellis y el guistarrista Amir John Haddad, El Amir, interpretará el tema 'Mona Lisa Overdrive', de 'Matrix Reloaded'.

Al elenco de artistas internacionales, se sumarán en los conciertos 'Cyberpunk Remastered' los canarios Kike Perdomo (saxo) y Jadel (voz).

Las localidades, disponibles a 30 y 40 euros, pueden adquirirse en la página web de Auditorio de Tenerife, en taquilla o por teléfono (902 317 327). FIMUCITÉ ofrece un abono para aquellas personas que quieran disfrutar de los dos conciertos, con un descuento de 10 euros.

V Premios de la Música para el Audiovisual Español

El concierto del día 23 de septiembre acogerá, con la presencia de los compositores nominados, la entrega oficial de los V Premios de la Música para el Audiovisual Español, que este año son para: Arnau Bataller, por 'Mediterráneo' (mejor música original de largometraje de ficción), Josué Vergara, por 'Out of the blue' (mejor música original de documental), Iván Palomares, por 'La cocinera de Castamar' (mejor música original de series), Zacarías M. de la Riva, por 'Mango, Mediterranean Dream' (mejor música original para publicidad) y Gerard Pastor, por 'Discovery O Park, The Turtle Game' (mejor música original para videojuego).

Durante la ceremonia sonará una suite dedicada a las obras ganadoras en las distintas categorías.

Premios FIMUCITÉ – Antón García Abril para Wendy Carlos y Dennis Sands

En su decimosexta edición, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife ha determinado reconocer la trayectoria y el compromiso con la música para el audiovisual de la compositora e intérprete de música electrónica Wendy Carlos y del ingeniero de sonido Dennis Sands, quienes recibirán sendos premios FIMUCITÉ – Antón García Abril.

Responsable de las bandas sonoras de 'La naranja mecánica' (1971) o 'El resplandor' (1980), dirigidas por Stantey Kubrick, en FIMUCITÉ será interpretada la música de Wendy Carlos para 'Tron' (1982), de Steven Lisberger.

Por su parte, Dennis Sands ha trabajado en más de 400 largometrajes desde el año 1979 y ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Óscar, por su labor en 'Forrest Gump', 'Contact', 'Náufrago' y 'Polar Express'. Junto con sus trabajos nominados, otros legendarios títulos que cuentan con su firma son 'Back To the Future' o 'Avengers'. En el marco del programa de la FIMUCITÉ Film Scoring Academy están programadas dos clases magistrales a cargo de Dennis Sands, que tendrán lugar este sábado 24 de septiembre.

'Recuerdos de la Gran Pantalla'

El domingo 25 de septiembre, a las 18.00 horas, la Joven Orquesta Fimucité, formada por estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, ofrecerá en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el concierto 'Recuerdos de la Gran Pantalla'. Dirigida por José Antonio Cubas, la Joven Orquesta repasará grandes clásicos de la música para el cine.

FIMUCINEMA

Por otro lado, este mismo domingo, jornada de clausura del Festival, el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife acoge a partir de las 19.00 horas, la lectura del palmarés de FIMUCINEMA, la sección a concurso del Festival, donde se premia la música original compuesta expresamente para largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes y videojuegos. Además, habrá ocasión de disfrutar de la proyección de una selección de cortometrajes nominados.

