Niños de La Orotava participan con los jardineros en la plantación de las flores de pascua

Esta iniciativa, que se impulsa desde el área de Parques y Jardines, pretende también concienciar a los más pequeños de la casa, grandes protagonistas y embajadores en cada hogar, de que la responsabilidad de cuidar nuestro entorno, el patrimonio, los parques y los espacios verdes, no es solo tarea de los que trabajan en servicios o el ayuntamiento, sino de todos. Así, los escolares participantes en esta actividad han recibido una pequeña charla de acciones que pueden realizar y aportar así su granito de arena como: no pisar los jardines, no arrancar las flores y no usar las zonas verdes para que las mascotas hagan sus necesidades, entre otras cosas. Y los jardineros les mostraron parte del trabajo que con mucho cariño realizan diariamente para mantener limpio y bonito el municipio de La Orotava. También detallaron que para ser jardinero o jardinera se requiere de una sensibilidad especial para tratar con las plantas, cuidar del medio ambiente y crear los espacios de descanso y disfrute de todos.

El ayuntamiento villero planta en estos días unas 5.000 unidades de flores de pascua, planta de la temporada de invierno. La superficie abarca unos 500 metros cuadrados, aproximadamente. En el centro urbano contribuye al embellecimiento de la zona centro y comercial junto a la ornamentación navideña, pero también se coloca en otros puntos y barrios de la localidad.

Desde el ayuntamiento se agradece el comportamiento cívico de los vecinos con el cuidado de las flores y plantas de temporada, pero algunas veces, lamentablemente, sufren daños y robos de incívicos. Esperemos que todos podamos disfrutar de nuestros jardines con las flores de pascua en esta Navidad.

La actividad se realizó en los jardines de la plaza Casañas y en la plaza de la Constitución