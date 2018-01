Santa Cruz de Tenerife/ Las puertas del Heliodoro Rodríguez López abrirán a las 16:00 horas y una hora después comenzará el espectáculo de bienvenida, previo a la cabalgata. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), ha diseñado un intenso programa de actos para celebrar la llegada a la capital de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.



El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado de la concejala de Fiestas, Gladis de León, y del director del espectáculo de bienvenida y de la cabalgata, Javier Caraballero, presentaron esta mañana los detalles de la programación prevista para mañana, viernes 5, que comenzará a las 17:00 horas, con la puesta en escena del espectáculo de recibimiento a Melchor, Gaspar y Baltasar en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Bermúdez significó que la noche de Reyes "es una de las más animadas en la ciudad y para este Ayuntamiento no es un día cualquiera. Combinamos la magia de los Reyes Magos con una ciudad volcada y con calles llenas de gente. Todos los que estamos aquí tenemos una inmensa ilusión para que mañana tengamos los mejores actos de Reyes de la historia de Santa Cruz. Nuestro propósito es que, en la retina de los más pequeños, quede como uno de los días más felices de sus vidas", manifestó el alcalde.

De León, por su parte, agradeció el enorme esfuerzo del personal del OAFAR para sacar adelante tanto el acto del Heliodoro como la cabalgata, que cuentan con 30.000 y 60.000 euros de presupuesto, respectivamente. "Nada de esto sería posible sin la encomiable labor que realizan y sin el apoyo de los centenares de voluntarios que estarán en la cabalgata escoltando a las carrozas y velando por la seguridad de los más pequeños. Los caramelos serán entregados en mano por estos voluntarios y recomiendo el uso del transporte público para acercarse mañana al centro de Santa Cruz y vivir, entre todos, una tarde-noche absolutamente mágica".

Además de la apertura de comercios y restaurantes, la ciudad tendrá también actividades nocturnas en el Mercado Nuestra Señora de África y la celebración, este domingo 7, del primer 'Ven a Santa Cruz' del año, en coincidencia con el período de rebajas y con la llegada de 5.000 cruceristas a la ciudad.

La cabalgata tendrá un carácter marcadamente infantil y la organización velará por el cumplimiento de unas normas que garanticen, en todo momento, la seguridad de los niños y niñas durante el recorrido. Los Reyes Magos volverán a usar grandes carrozas iluminadas para recorrer la ciudad. En esta edición, dichos vehículos alegóricos incluirán la reproducción de un camello en cada una de estas carrozas.

Acto de bienvenida a SSMM los Reyes Magos

El estadio Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas a las 16:00 horas. Las personas con movilidad reducida accederán al interior del estadio a través de la puerta 2, mientras que la 17 es la más indicada para la entrada de las personas con discapacidad visual. Se contará, además, con intérpretes de lengua de signos y pictogramas, que serán proyectados en la pantalla gigante de la instalación deportiva.

Una hora más tarde, el recinto deportivo acogerá una ceremonia interactiva que, bajo la dirección de Javier Caraballero y titulada 'Un día muy espacial', servirá de antesala a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a Santa Cruz. Caraballero indicó que este espectáculo "es más complicado de realizar que los de Carnaval, pero también resulta el más gratificante al ver las caras de los pequeños en el estadio y esa sensación indescriptible que se apodera de todo el que acude a presenciarlo".

El cuento que se desarrollará sobre el césped del Heliodoro estará protagonizado por los habitantes del Planeta Fantasía, que llegarán a la Tierra en su nave espacial. Sin saberlo, aterrizarán en Santa Cruz durante una tarde que también es muy especial. Ellos serán, junto a todos los asistentes, los responsables de salvar la Noche de Reyes del malvado plan de Kromer. Este personaje, rey del Planeta Carbón, intentará evitar que los Reyes Magos recojan, de manos del alcalde de la ciudad, la llave mágica que abre todas las puertas para repartir los regalos cuando las niñas y niños duerman.

Cerca de 600 bailarines y figurantes intervendrán en las coreografías ideadas para la ocasión. Estos jóvenes pertenecen a los grupos coreográficos Ballet Dance, Crazy Dancer, Crew of Dreams, Echeyde, Loli Pérez, Start Dance, Tenerife Dance Proyect, Yu Funk, al Colegio Virgen del Mar y a la Academia Latin Salsa.

El sonido de un helicóptero del Ejército anunciará la proximidad de Sus Majestades, que llegarán al estadio acompañados por sus respectivos séquitos de pajes y embajadores, que lo harán en vehículos descapotables.

Una vez en el estadio, el alcalde, acompañado por la concejala de Fiestas, entregará a los Reyes la llave mágica que abre las puertas de todos los hogares chicharreros. Seguidamente, y durante algunos minutos, los Reyes recorrerán el perímetro del estadio para saludar a los asistentes y recoger las últimas cartas con sus pedidos.

El acto de bienvenida será retransmitido en directo por las cámaras de El Día Televisión, así como por los perfiles oficiales de Fiestas en las redes sociales Facebook y Twitter, vía streaming.

Una vez finalizado el espectáculo programado en el estadio, Sus Majestades saldrán del recinto para presidir la cabalgata que discurrirá por las calles de la ciudad, a partir de las 19:00 horas, acompañados de sus respectivos cortejos.

Cabalgata de Reyes

Para la presente edición, Fiestas ha diseñado un desfile novedoso con respecto a ediciones anteriores, ya que la cabalgata irá dirigida, especialmente, al público infantil. El desfile se iniciará en la avenida de Bélgica y, tal y como indica Caraballero, "la Banda Sinfónica de Tenerife será la encargada de encabezar la comitiva. También habrá música en directo porque el grupo Ni 1 Pelo de Tonto estará interpretando sus temas en una de las carrozas que componen la cabalgata".

Este año acompañarán a los Reyes más de un millar de personajes y figurantes. Todos ellos se congregarán en torno a las 11 carrozas que, inspiradas en distintas alegorías, integrarán la cabalgata interpretando distintos bailes y coreografías junto a miembros de las comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Sus Majestades también viajarán en carrozas rodeadas por sus respectivos cortejos, formados por emisarios, pajes y embajadores y, cómo no, por sus camellos que, en esta ocasión, han sido construidos a tamaño real para seguir con la tradición.

Los pajes de los Reyes repartirán un total de 2.300 kilos de caramelos a lo largo del recorrido, todos ellos sin gluten. Y, además, habrá otros 300 kilos de estas golosinas sin azúcar y también sin gluten entre sus componentes. Un envoltorio azul diferencia a estos últimos del resto.

Del mismo modo, Fiestas ha previsto el vallado de las zonas en las que se congrega un mayor número de público y, además, habrá varias áreas con sillas para poder seguir el recorrido del desfile. Los espectadores con movilidad reducida contarán con una zona reservada en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Robayna, mientras que la localización de las cámaras de Televisión Canaria, que retransmitirá en directo la cabalgata para todo el Archipiélago, se ubicará en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la plaza de Duggi.

El Ayuntamiento ha coordinado un dispositivo de seguridad y se insiste en la necesidad de observar la lógica vigilancia y custodia de los menores por parte de sus tutores. Las medidas de seguridad adoptadas por la organización deberán complementarse con el correcto comportamiento de los espectadores, a los que se ruega expresamente que no utilicen artefactos que puedan molestar a los integrantes de la comitiva.

Recorrido

La Policía Municipal de Santa Cruz será la encargada de abrir un desfile que dará comienzo a las 19:00 horas y que discurrirá desde la avenida de Bélgica hacia la plaza de la República Dominicana, avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, Galcerán y plaza de Weyler, para continuar, posteriormente, por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina.

El trayecto concluirá en la plaza de la Candelaria, donde Sus Majestades realizarán el tradicional acto de adoración al Niño Jesús en el portal de Belén allí instalado. En ese punto, Fiestas habilitará un espacio para personas con movilidad reducida, que estará debidamente señalizado en la zona izquierda.

Al igual que otros años, a medida que se realice el paso de la comitiva, operarios del servicio municipal de limpieza se encargarán de dejar en condiciones todas las calles incluidas en el recorrido, antes de que la Policía Local proceda a la reapertura del viario al tráfico rodado.

