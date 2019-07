La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife preside la celebración solemne del Día de la Nación Francesa

Durante su discurso, la alcaldesa de la capital tinerfeña recordó que el día Día Nacional de Francia "no solo es una fecha para recordar que cambió la historia y el destino del país galo sino que supuso un giro de 180 grados para toda Europa y buena parte del mundo", remarcando que "celebrar el 14 de julio no solo es rendir honores a Francia como país vecino y hermano; es reconocer los valores que hicieron nacer a una nueva sociedad caracterizada por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que aún en nuestros tiempos sigue sin ser la realidad que a todos y todas nos gustaría".La primera edila reflexionó sobre lo lejana que podría quedar hoy en día la Revolución Francesa "si no fuera porque aquí mismo, en este ayuntamiento, en este salón de plenos, seguimos trabajando por hacer realidad un ideario que más de dos siglos después sigue estando vigente y es la columna vertebral sobre la que se sostienen las democracias".

Asimismo, la alcaldesa recordó que Santa Cruz de Tenerife concedió hace ahora cuatro años su mayor galardón, la Medalla de Oro de la Ciudad, a la Alianza Francesa, "no solo por su importante contribución académica y cultural sino fundamentalmente por la defensa del humanismo y los valores democráticos que siempre le ha caracterizado."

Notre Dame

Aprovechando este importante acto, Patricia Hernández quiso expresar la solidaridad de todos los chicharreros y chicharreras con el pueblo francés por la pérdida parcial de su catedral más insigne: Notre Dame.

En sus palabras la alcaldesa manifestó el hecho de que "las imágenes de esa aguja central desplomándose víctima del fuego llenó a todos los chicharreros y chicharreas de un sentimiento de tristeza que únicamente menguó al día siguiente al saber que su estructura se mantendría en pie y sería reconstruida". "Notre Dame es ahora más que nunca el símbolo de una Francia unida", finalizó.

Durante el acto la Banda Sinfónica de Tenerife interpretó no solo el himno nacional de Francia, la Marsellesa, sino también Orpheus de J. Offenbach, cerrando el evento con el himno nacional de España.