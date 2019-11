Canarias lidera un proyecto europeo de innovación que pone en valor la vestimenta tradicional de seis países

Canarias/ El CIFP Las Indias, en Tenerife, coordina esta iniciativa en la que participan también centros educativos de Francia, Eslovenia, Estonia, Portugal e Italia. El CIFP Las Indias, en Tenerife, lidera el proyecto VEST (Vestimenta Tradicional en Europa), un programa europeo de innovación que pone en valor la indumentaria tradicional y que cuenta con la participación de otros centros educativos de Francia, Eslovenia, Estonia, Portugal e Italia. Durante dos años y en el marco de esta iniciativa, presentada hoy en rueda de prensa, se llevará a cabo un análisis minucioso de las diferentes prendas que componen la vestimenta tradicional de los distintos países que forman parte de esta iniciativa y se elaborarán los patrones para su posterior confección.



El director del centro, Gregorio Hernández, explicó que a partir de este trabajo se editará una publicación con la comparativa de los trajes y sus patrones, con la finalidad de que cualquier estudiante o profesional del sector textil pueda confeccionar estas prendas y conocer la historia de sus tejidos. Dichos materiales, con elevado valor histórico y patrimonial, servirán como recurso didáctico para el sector del textil, patronaje y la moda, y estarán también disponibles en versión impresa y digital para su consulta a través de un portal web, para otros sectores y profesionales interesados.

La directora general de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, Eva de la Fe, comentó que "pese a su lejanía, Canarias siempre ha sido muy proactiva en movilidad europea" en materia educativa, e indicó que en los ciclos formativos de grado superior, entre 2015 y 2019, se ha producido un incremento del 40% en el número de proyectos que cuentan con participación canaria y del 82% en movilidades. El alumnado y los docentes participantes en este tipo de iniciativas ha aumentado en un 56% y un 59% respectivamente. En los ciclos de grado medio y durante el mismo periodo, el aumento experimentado ha sido de un 8% en cuanto a proyectos, 28% en movilidades, 6% en estudiantes y 63% en profesorado.

Durante el acto de presentación, la directora de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira, reconoció el compromiso del equipo directivo y docente del IES Las Indias con este programa y destacó "su trayectoria en la búsqueda continua de la innovación, fundamentalmente en el ámbito de la moda y la estética".

Por su parte, la concejala de Educación, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Elena Mateo, señaló que para la corporación insular es un orgullo que sea un centro educativo de la ciudad, el IES Las Indias, "el que albergue una iniciativa dirigida a la conservación y divulgación de nuestro patrimonio etnográfico".

El proyecto, que arranca hoy con un encuentro entre los coordinadores de este proyecto de los centros IES Las Indias, Lycée Professionnel Thomas Pesquet (Francia), Liceo Artistico P. Petrocchi Pistoia (Italia), Pärnumaa Kutsehariduskeskus (Estonia), Escola de Moda do Porto (Portugal) y Strokovni izobrazevalni center Ljubljana (Eslovenia), está financiado a través de la convocatoria ERASMUS+ con unos 300.000 euros.

VEST constituye, por tanto, un alianza estratégica intercentros, mediante la cual los centros educativos aunarán esfuerzos y compartirán su "Know How" para elaborar una publicación que busca ser un referente en el campo de la vestimenta tradicional en Europa. Esta documentación servirá además de punto de partida para futuros proyectos de colaboración, extrapolable al estudio de otros elementos del patrimonio cultural europeo, actuando de efecto tractor.

La iniciativa parte de tres premisas fundamentales, por un lado, de las similitudes existentes en la indumentaria popular en Europa, donde la prenda básica suele ser la misma, pero se diferencia en los detalles y complementos, por otro lado, de la carencia de referencias documentales e investigaciones al respecto, y, por último, de la necesidad de difundir y reforzar el patrimonio cultural europeo, para que los ciudadanos se comprometan activamente con él.

Además de las actividades de investigación en los seis países integrantes, se celebrarán encuentros transnacionales cada seis meses para el intercambio de conocimientos y eventos multiplicadores en los países de los socios del proyecto.