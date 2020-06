Valleseco/ El Cuerpo de Protección Civil de Valleseco, a través de la concejalía de Seguridad, que coordina el edil, Francisco Rodríguez Vega, pone en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de las hogueras en la víspera de las festividades de San Antonio (12 de junio), San Juan (23 de junio) o San Pedro (28 de junio). Con el fin de minimizar los riesgos propios del fuego, el ayuntamiento recomienda que aquellas personas que vayan a hacer hogueras en suelo urbano den cuenta en el censo creado para estas fechas, han de dar cuenta de la ubicación exacta, nombre y apellidos, así como el DNI del adulto responsable de la elaboración y encendido, por último, aclarar que van a quemar en la hoguera, ya que queda prohibido palets, troncos grandes o otros de tipos de materiales de grandes dimensiones.



El horario de presentación de las solicitudes que deberá realizarse en las oficinas del ayuntamiento, será de 08:00 a 14.00 horas.

Se trata de poder contar con un censo de hogueras que garantice antes incluso de su elaboración los lugares idóneos que eviten peligros innecesarios, de tal forma que se puedan adoptar las medidas de seguridad oportunas.

El Consistorio vallesequense, es consciente de la gran tradición que existe en todo el término municipal relacionado con estas celebraciones y en ese sentido, recuerda que deben evitarse la utilización de materiales contaminantes o peligrosos como aerosoles, neumáticos, líquidos combustibles y otros así como pirotécnicas u otro elementos explosivos que puedan significar un riesgo tanto para los responsables de la hoguera como para los vecinos y las vecinas en general.

Desde el área de Seguridad del municipio se ha elaborado una serie de recomendaciones para la realización de hogueras:

CONSEJOS:

1. Elegir un lugar que no obstaculice zonas de paso de personas o vehículos.

2.- Evitar la proximidad a vehículos, viviendas, tendidos eléctricos o telefónicos, árboles, etc.

3.- Dejar 6 metros de espacio alrededor de la hoguera por cada metro de altura del material apilado para quemar.

4.- Limpiar previamente la zona para evitar propagaciones.

5.- No usar materiales ligeros, inflamables o que contaminen el medio ambiente.

6.- Vigilar la hoguera y tener medios para extinguirla si fuera necesario.

7.- Al terminar asegurarse que la hoguera esté bien apagada y cubrirla con tierra.

8.- Recoger los residuos de la hoguera para que el lugar quede limpio.

