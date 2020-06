El Ayuntamiento de Santa Cruz abre el plazo de entrega de obras para el concurso de elección del cartel oficial del Carnaval 2021

Santa Cruz de Tenerife/ Los interesados podrán presentar sus propuestas desde este 23 de junio al próximo 23 de julio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas que preside el concejal Andrés Martín Casanova, abre el plazo de entrega de obras para el concurso de elección del cartel oficial del Carnaval de próximo año 2021. Una vez que las autoridades nacionales han decretado el levantamiento de Estado de Alarma, el consistorio capitalino ha habilitado las fechas del 23 de junio al 23 de julio, ambas incluidas, para que los interesados puedan presentar sus propuestas.



Las bases del concurso se pueden consultar desde el pasado 11 de mayo en el tablón de anuncios de la propia sede de la Concejalía de Fiestas (Calle Antonio Domínguez Alfonso, nº 7, C.P 38003 de Santa Cruz de Tenerife), y en las páginas web www.carnavaldetenerife.com y www. fiestasdesantacruz.com

En el concurso podrá participar cualquier persona, artista o diseñador, de manera individual o en equipo. Además, cada concursante sólo podrá presentar un único trabajo con su lema o título correspondiente. No podrán participar quienes incurran en alguna causa de abstención o recusación en los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El tema del cartel, al igual que la misma edición del próximo carnaval, será 'Carnavales del mundo'.

Las personas que estén interesadas en concursar, presentarán la inscripción debidamente cumplimentada junto con sus trabajos, debidamente embalados, en el Registro General del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, sito en la en horario de Registro de 9:00 a 13:00 horas, o bien mediante envío por correo o mensajería, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicarlo en el mismo día al Organismo al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Los participantes deberán presentar una declaración Jurada firmada, indicando que el trabajo es original e inédito, no habiendo sido presentados en otros concursos y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. En caso de usar imágenes, tendrán que tener la correspondiente licencia de uso. Se permite cualquier técnica artística, ya sea trabajo digital, acuarela, collage, óleo, acrílico, mixto, etc., de un tamaño mínimo de 30×50 centímetros. Este año se incluye la novedad de que las propuestas puedan ser técnicas pictóricas y digitales, a diferencia de años anteriores, cuando el concurso solo contemplaba técnica digital.

Una vez constituido, el jurado elegirá de entre las obras presentadas las 10 mejores que a su juicio reúnen la calidad plástica o artística, la eficacia anunciadora o informativa del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Entre esa decena de obras seleccionadas previamente por el Jurado, el público a través de medios electrónicos (página web del carnaval, redes sociales o similares) y mediante voto secreto elegirá el cartel ganador, en el plazo que establezca el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.

Las bases del concurso establecen un único ganador, con dotación económica de mil quinientos euros (1.500,00 €). El cartel premiado pasará a ser propiedad exclusiva del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, que lo utilizará en la forma que estime oportuno con mención de su autor o autores.