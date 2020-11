Santa Cruz da la bienvenida a la Navidad con el encendido de 3 millones de bombillas LED

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, accionó el interruptor que pone "en modo navideño" a la capital, en un discreto acto siguiendo el protocolo marcado por las autoridades sanitarias por la pandemia de la COVID-19. Santa Cruz de Tenerife dio esta noche la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado que iluminará la ciudad en las próximas semanas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, accionó el interruptor que pone "en modo navideño" a la capital, en un discreto acto siguiendo el protocolo marcado por las autoridades sanitarias por la pandemia de la COVID-19.



Bermúdez aprovechó el encendido para desear a todos los vecinos unas felices fiestas y la apuesta por el pequeño comercio en una campaña de Navidad, que estará marcada por la crisis sanitaria que padecemos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de actos para que todos los chicharreros, independientemente del barrio en el que residan, puedan disfrutar de la Navidad.

El alcalde estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; la segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Evelyn Alonso; el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello; y la concejala de Cultura, Gladis de León.

El alumbrado implica la instalación de 3 millones de bombillas LED. El montaje navideño será puesto en marcha, de manera progresiva, en todos los distritos del municipio hasta el próximo 5 de diciembre.

Aumentan las zonas decoradas de la ciudad respecto a los últimos años, pasando de las 98 calles y plazas a las 140 de este año. La instalación incluye 176 arcos compuestos; 686 motivos navideños en las farolas; 26.334 metros de guirnaldas luminosas y 5 elementos de decorativos de suelo.

Los elementos elegidos para esta Navidad se adaptan a la fisonomía de cada calle, plaza o espacio verde. Destacando como principales novedades, el túnel de 90 metros de largo formado con efecto cascadas con tecnología LED-flashing multicolor, con aproximadamente 30.000 leds que recorre la parte frontal de la plaza del Príncipe a 9 metros de altura. Así como un elemento de suelo en al final del citado túnel con tecnología Pixel.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, destacó que el objetivo del Consistorio es "que todos los distritos del municipio vivan la Navidad de la mejor manera posible, y que tanto el alumbrado, como la campaña de plantación de flor de pascua ayuden a sacar una Navidad diferente, debido a las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias".

El grueso de la decoración navideña, no obstante, se ha instalado en las zonas de principal afluencia de Santa Cruz en estas fiestas, con la creación de espacios independientes y exclusivos.

El presupuesto global de estos elementos decorativos asciende a 365.491 euros. El consumo eléctrico no superará, en ningún caso, los 260.000 vatios de potencia. Parte de la instalación, como es tradicional, se legalizará como una ampliación provisional del alumbrado público, contando cada motivo con protección automática y diferencial para no afectar a la instalación del alumbrado municipal.