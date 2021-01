Arona celebra unas Fiestas en Honor a San Antonio Abad alternativas con una programación en 'streaming'

Igualmente, se podrá disfrutar de la exposición Prendas, trajes y tipismo sobre la evolución de la vestimenta típica de Tenerife. Organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico y el Cabildo de Tenerife, la muestra podrá visitarse en la Casa de la Bodega de Arona hasta el 12 de febrero.En cuanto a la programación íntegramente vía online, la Concejalía de Fiestas ha organizado de jueves a domingo la retransmisión de videos recopilatorios y de homenaje a través de las páginas oficiales de Facebook del Ayuntamiento, Fiestas y Cultura de los actos que, tradicionalmente, se celebran en estas fechas.Así, el jueves 14 de enero, a las 20.30 horas, se podrá disfrutar del vídeo Romeras en el recuerdo. El viernes 15 de enero, a la misma hora, se publicará un vídeo con imágenes pasadas del tradicional baile de magos en honor a San Antonio Abad en imágenes.El sábado 16, a las 11.30 horas, será el turno para Un recuerdo a nuestras tradiciones, sobre el baile de magos, el festival infantil y los juegos tradicionales. Y a las 20.00 horas, uno de los platos fuertes de las Fiestas en Honor a San Antonio Abad: la retransmisión online del XIV Festival Verodal, dedicado al mejor folclore tradicional, con la participación de Ciro Corujo & Domingo el Colorao, Patricia Muñoz, Lola Hernández, Javier Albelo, Iván Quintana y la Asociación Cultural Verodal, y presentado por Eva García. Patrocinado por el Patronato de Cultura y la A.C. Verodal.Por último, el día grande, el domingo 17 de enero, se publicará en redes sociales un vídeo recordatorio de la muestra de artesanía (10.00 horas) y, al finalizar la retransmisión de la Solemne Misa, se despedirán las fiestas con el vídeo La romería a través de imágenes, con imágenes de la Tradicional Romería en honor a San Antonio Abad.José Julián Mena: "Lo primero es la salud de todos y todas"El alcalde de Arona, José Julián Mena, señala que "la devoción hacia San Antonio Abad está fuertemente arraigada entre los aroneros y aroneras. Sin embargo, este año las Fiestas en Honor a nuestro patrón estarán marcadas por el coronavirus y no podrán realizarse los tradicionales actos multitudinarios. Tenemos que ser conscientes de que, lo primero, es la salud de todas y todos. No obstante, siempre hemos dicho que la cultura y el patrimonio no serán víctimas de esta pandemia, por ello hemos decidido hacer una programación especial, en su inmensa mayoría virtual. Esperemos que el próximo año podamos volver a disfrutar de estas fiestas como se merecen".Por su parte, la concejala de Fiestas, Pura Martín, señala que se ha buscado una alternativa para que la ciudadanía pueda disfrutar de estas fiestas tan emblemáticas a través de las redes sociales, "con una programación online completa con vídeos recopilatorios de años anteriores de todos los actos populares, además de retransmitir la Solemne Misa y el Festival Verodal de música tradicional".Igualmente, José Alberto Delgado, concejal de Patrimonio Histórico, añade que "no faltará el tradicional izado de la bandera de Arona en la Cruz de San Antonio Abad y, además, una interesante y didáctica exposición en la Casa de la Bodega, Prendas, trajes y tipismo, sobre la evolución de la vestimenta típica de Tenerife, que pone en valor nuestro patrimonio inmaterial para su conservación, siempre desde el respeto a nuestras tradiciones".

Historia

Las fiestas en honor a San Antonio Abad evocan, cada enero, la tradición rural y ganadera de esta localidad turística del sur de Tenerife. Cada 17 de enero, la imagen del patrón de Arona, en cuyo honor se erigió una ermita a principios del siglo XVII (hoy parroquia del casco) y que constituye el germen de la posterior creación del municipio, regresa en procesión a esta cruz, erigida en un lugar que constituye un mirador natural de todo el territorio de Arona.

La tradición oral sostiene que "aquí se detuvieron los animales que cargaban la imagen de San Antonio de regreso a la entonces parroquia de Vilaflor, en un hecho que se recuerda como un milagro del santo benefactor de los animales, que quiso que su imagen se quedara en nuestro pueblo. Cada año, las personas han regresado para obtener la bendición del santo a sus animales, antes, porque eran esenciales para su supervivencia; hoy, mascotas que son un miembro más de las familias. Los tiempos cambian y las costumbres se adaptan, pero el vínculo con nuestra historia permanece firme".