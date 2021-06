Solo cuatro centésimas separan a los tres primeros de Toros de Primera del arrastre de ganado

En el recinto se dieron cita las autoridades del Ayuntamiento de El Rosario, cuyo alcalde, Escolástico Gil, manifestó que no dudó en apoyar un año más a ganaderos tinerfeños, haciendo gala de lo que significa para su municipio la agricultura y la ganadería y animó a las demás instituciones a seguir apostando por este deporte autóctono. El consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, también estuvo presente en el arrastre y recibió un cuadro como regalo, de manos del presidente de la Federación, Santiago Cacho.

La gran competitividad en esta ocasión estuvo marcada por la categoría reina del arrastre de ganado, los Toros de Primera, ya que hubo un empate en la primera posición y el siguiente clasificado solo se quedó a cuatro centésimas del triunfo. Jesús González y Laurentino Hernández pararon el crono en el mismo tiempo, 23 segundos y 54 centésimas, mientras que Juan Tomás Hernández registró 23.58. Muy cerca también quedaron los toros de Borja Melían, llamados por su padre, Manuel Melián, tardando 24.08 en recorrer los 70 metros del terrero.

En Toros de Tercera el gran protagonista fue Daniel Mesa, guiando a las reses de su padre, Miguel Mesa. 17 segundos y 90 centésimas registró el lagunero para llevarse la segunda victoria de la temporada. Su carrera fue tan rápida que se salió de las dimensiones del terrero de arrastre hasta poder frenar, patinazo incluido, a lo Rafael Nadal cuando juega en pista de tierra.

'Dani' se esforzó para poder bajar el tiempo que antes había marcado Rubén Hernández, con los toros de Cecilio González Alonso. Puso el listón muy alto con un registro de 19.63, aventajando en algo más de un segundo a José Manuel Marrero Ayala (21.07), que fue el tercero en esta también igualada categoría.

Antes de los novillos habían participado las Vacas de Tercera, una categoría en la que varias yuntas no tuvieron el día y quedaron descalificadas, después de ni siquiera mover la corsa. El gato al agua se lo llevó un guayero que hasta ahora no había ganado en este Grupo B, Moisés de la Rosa, que con 22.07 superó al gran favorito, el que había ganado en las dos fechas anteriores de este 2021. Jorge David Siverio marcó un 23.16 y, el tercero, Adrián Rocío, paró el crono en 25.37, con las vacas de Cecilio González Alonso.

El colofón a la VI prueba del XXXIII Concurso de Arrastre Fundación Tenerife Rural 'Trofeo Gobierno de Canarias' 2021 lo puso José Manuel Marrero Ayala y su yunta de la categoría Especial de Toros. 4 minutos, 13 segundos y 86 centésimas, más 10 segundos de penalización por tocar la señal de giro, para acabar el reto por segunda vez en la presente campaña.

El próximo 18 de julio se celebrará la siguiente cita del calendario, también en la Casa del Ganadero de La Laguna y con motivo de las fiestas en honor a San Pedro de El Sauzal.