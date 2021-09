EL PERRO MALDITO VUELVE A DESATAR EL CAOS EN VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA EN SU 35 ANIVERSARIO

Gran Canaria/ La Suelta del Perro Maldito vuelve a la calle el próximo 28 de septiembre, a media noche, con un espectáculo muy visual y muchas sorpresas. Tras tres semanas de intenso trabajo para adaptar el espectáculo a la nueva realidad, a la vez, que se mantiene su esencia, la "Suelta del Perro Maldito" vuelve a su lugar histórico, la Plaza de San Miguel.



Con más de 50 participantes, entre vecinos, actores, especialistas y acróbatas, este año, el espectáculo teatral será más histriónico y salvaje. Una edición que vuelve a la calle con un Perro Maldito que unirá todos los males de los últimos 35 años para acabar definitivamente con la humanidad.

Manteniendo su esencia participativa y de crítica social, en esta edición el Perro tiene preparadas muchas sorpresas. Este año, tendrá lugar la lucha definitiva, en la que el bien intentará que el mal no siga causando estragos. Se abren las puertas del infierno y lo hacen con más fuerza que nunca. A las doce de la noche soltará a su ejército, esta vez, con la intención de lanzar su ataque final y llegar a todos los rincones de Valsequillo.

Entre bambalinas, el ritmo es frenético desde hace varias semanas. En los espacios de ensayo no se descansa. Grupos burbujas de participantes ensayan sin parar; el equipo de vestuario trabaja noche y día para que todo luzca como se merece y un equipo de más de 15 maquilladores ultiman los detalles de los diseños que lucirán todos y cada uno de los participantes. Todo ello, para que el próximo martes se pueda disfrutar de la noche del horror de las Fiestas de San Miguel.

El Ayuntamiento de Valsequillo Gran Canaria, ha desarrollado un plan específico para que se mantengan todas las medidas de protección, con la creación de dos espacios para disfrutar de la suelta. Uno, en La Plaza de San Miguel, donde se ubicarán más de trescientas sillas y donde ya no quedan localidades, el otro, es el Espacio Cultural Estable, situado en el aparcamiento municipal, desde donde se podrá seguir en directo la actuación y donde habrá alguna sorpresa. La asistencia será con entradas cuyo importe es meramente para confirmar la asistencia al acto, a modo de fianza. Dicho importe se devolverá unos días después de la celebración del mismo, una vez que se confirme la asistencia al acto. El importe de las entradas que no han sido usadas se destinará a los afectados del volcán de la isla de La Palma, salvo que justifique que sea por una causa de fuerza mayor. Unos espacios donde los asistentes podrán seguir el evento sentados. Otra opción es verlo en directo a través de Este Canal Tv o del canal de Youtube del consistorio municipal.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)