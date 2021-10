Arona se convierte en la capital de las tradiciones con más de 300 personas disfrutando de su patrimonio histórico y cultural

Arona/ Más de 300 personas disfrutaron este sábado de una de las jornadas más esperadas de las Fiestas Mayores, Arona en Tradiciones, en el que vecinos y vecinas del municipio se congregan en Arona Casco, en una plaza engalanada para la ocasión, para dar a conocer su patrimonio cultural e histórico, participando de sus tradiciones y costumbres. Después del parón en 2020 por la pandemia, la nueva edición de Arona en Tradiciones se celebró con grandes medidas de seguridad, entre ellas, la necesidad de inscripción para algunas de las actividades, y que fueron todo un éxito completando sus aforos (240 plazas en total entre las rutas y las catas gastronómicas).



"Este año recuperamos un día muy querido por todos nuestros vecinos y vecinas, pero marcado por un componente de solidaridad. Somos conscientes de que todavía hay muchas personas que lo están pasando mal por la pandemia, y a quienes se les ha unido la ciudadanía de La Palma", señala el alcalde de Arona, José Julián Mena. "Poco a poco vamos recuperando la normalidad y Arona en Tradiciones es un ejemplo. Este es un día de celebración de nuestra cultura, para enorgullecernos de nuestro patrimonio y poner en valor nuestras raíces y nuestro pasado".

El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, en sinergia con el área de Patrimonio Histórico, organizó esta jornada con la que se ofrecieron cinco horas de actividades en diferentes "escenarios" del núcleo, facilitando el acceso a través de un servicio de transporte gratuito desde Las Américas y Los Cristianos. Las calles del casco histórico y la Plaza del Cristo de la Salud, junto a la Casa de la Bodega y el Ayuntamiento de Arona, se convirtieron en los enclaves donde se celebraron las diferentes actividades.

José Alberto Delgado, concejal de Patrimonio y Turismo, hizo hincapié en "la importancia de cuidar, valorar e impulsar nuestro patrimonio cultural e histórico, así como el gastronómico. Y no hay mejor ejemplo de ello que la celebración de este día, mostrando nuestras tradiciones, nuestro pasado. Nuestra historia. Arona está diversificando su modelo turístico, adaptándose al turista del siglo XXI, que no busca solo playa y sol, y tiene una filosofía más sostenible. Por ello, desde el ayuntamiento estamos reforzando nuestro patrimonio natural, como puede ser la reserva de Punta de Rasca, o nuestro Conjunto Histórico en Arona Casco, declarado BIC, para que quienes nos visitan los disfruten y nos conozcan. Arona tiene mucho que ofrecer".

Rutas Teatralizadas

La compañía La Jara llevó a cabo, con el casco histórico de Arona como escenario de lujo, la representación de rutas teatralizadas con tres circuitos diferentes, ubicados en la Plaza de Las Paz, la Plaza del Cristo y El Calvario, y también hicieron las delicias de quienes visitaban la zona de la Casa de la Bodega y la Casa de los Baute, interpretando pequeñas historias cotidianas típicas de antaño en los pueblos. Una pescadora con la lechera haciendo trueque con el pescado, dos señoras con un cesto de higos picos y amasando un zurrón de gofio, una abuela con su nieto esperando a una curandera o la representación de una señora que llega directa del monte y un campesino.

Por su parte, la Casa de la Bodega acogió las catas gastronómicas, donde los visitantes pudieron probar deliciosos productos locales como miel, aceite de oliva, quesos, mermeladas de higos tunos y vino. Además, también disfrutaron de dos exposiciones: Arte y Patrimonio del pueblo de Arona, de Antonio Javier Fernández Fumero, y A según venga, sobre la defensa de los juegos del palo y de la mano por parte del maestro don Eduardo Oramas Alayón, que recientemente recibió la primera Medalla de Oro otorgada por el consistorio.

El edificio del Ayuntamiento de Arona también acogió otras dos exposiciones: Talla de madera y pintura, de los artistas Pedro y Dácil Trujillo, y La autarquía en Arona, el racionamiento.

El resto de actividades, entre demostraciones y talleres de artesanía tradicional y actuaciones de grupos folclóricos como Verodal, Punta Rasca o Herederos de Chasna, exposiciones de trajes tradicionales, entre otros, se concentraron en la Plaza del Cristo de la Salud, así como una carpa con un puesto solidario de recogida de alimentos.

No hay que olvidar que el Arona en Tradiciones se enmarca dentro de las Fiestas Mayores de Arona en Honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Así pues, mañana domingo 3 de octubre tendrán lugar los primeros actos religiosos con la santa misa en honor a la virgen a las 11.00 horas, continuando con la misa solemne a las 19.00 horas, ambas en la plaza San Antonio Abad. Y el lunes 4 de octubre se celebrará el día grande de las Fiestas Mayores, con la solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Salud a las 11.00, 18.00 y 20.00 horas en la parroquia de San Antonio Abad del Casco.

