Sus Majestades los Reyes de Oriente realizarán un recorrido en coche por los principales núcleos de Adeje el 5 de enero

La comitiva partirá a las cuatro de la tarde en un trayecto que se prevé en torno a las cuatro o cinco horas y que se realizará sin paradas. Para el alcalde de Adeje "esta noche es muy importante por la carga de alegría y esperanza que trae consigo más necesarias que nunca tras dos años de pandemia donde el agotamiento emocional es ya palpable. Necesitamos impulsar acciones culturales y sociales que devuelvan la vida y la felicidad a las personas empezando por la noche de Reyes".

Los barrios por los que pasarán Sus Majestades son La Postura, Los Olivos, Las Nieves, Armeñime, Callao Salvaje, Playa Paraíso, Ricasa, Tijoco Bajo, La Hoya, La Concepción, Tijoco Alto, Taucho, Los Menores, Las Rosas, La Caleta, Miraverde, Fañabé, El Galeón y Adeje Casco. Un vehículo de los Bomberos Voluntarios de Adeje irá de avanzadilla avisando con tiempo del paso de la comitiva Real por el barrio que corresponda en cada momento con el objetivo de que a las personas les dé tiempo de acercarse a la zona próxima a su vivienda.

La concejal de Cultura, María Clavijo Maza, ha insistido en "la imperiosa necesidad de que las personas sean conscientes del momento en el que estamos y guarden más que nunca las medidas de prevención ante la COVID 19, empezando por el uso imprescindible de la mascarilla en las calles, así como la distancia social o la higiene de manos. Apelamos al sentido común y pedimos a la gente que no se aglomere en la calle, el recorrido es lo suficientemente extenso para que esto no suceda. Pedimos por favor que la gente se coloque en las zonas más cercanas a sus viviendas, incluso que lo vean desde sus balcones, y no obstaculicen el paso de Sus Majestades. Queremos dar la alegría a los más pequeños sin restar seguridad"

Los medios de comunicación locales se volcarán en la cobertura de este evento. De esta forma, se emitirá un programa de radio en directo a través de la emisora municipal Radio Sur Adeje 107.9 fm con conexiones y entrevistas en directo en los diferentes barrios por los que transcurrirá el Paseo. Además, se emitirá un programa de televisión especial a través de la web y las redes sociales del Ayuntamiento (Facebook y Youtube) además de ser retransmitido por las televisiones de Canal 4 TV y Canal 10 TV. El programa especial de TV será presentado por Carol Correa y Rayco Vargas y contará con entrevistas y vídeos del paso de Sus Majestades por los núcleos.

Calles por las que pasará la comitiva

Adeje, La Postura, Los Olivos

Calle Castillo

Av. Viera y Clavijo

C/ Amantillo

Av. de la Constitución

C/ Hermano Pedro

C/ Piedra Redonda

C/ La Cruz

Las Nieves, Las Torres

Calle Tegueste

Calle Beneharo

Calle Atbitocazpe

Calle La Cruz

Avenida de Ayyo

Calle Tagara

Calle Jardín Botánico

Calle Bentinerfe

Calle Guirguín

Avenida Barranco de Las Torres

Armeñime, Las Rosas

Calle Rubén Darío

Calle Luis Feria

Calle Malagueñas

Calle La Isa

Calle Pedro García Cabrera

Calle León Felipe

Calle Poetas Canarios

Calle Gustavo Adolfo Bécquer

Playa Paraíso, Callao Salvaje, Ricasa

Avenida Playa Paraíso

Avenida Adeje 300

Calle Aljibe

C/ El Horno

Calle La Tosca

C/ La Zahorra

C/ El Jable

C/ La Lava

Av. La Galga

Ricasa

Tijoco Bajo, La Hoya

Calle Gasparianes

Calle San Antonio

Calle La Cocineta

Calle El Granero

Calle La Presa

Calle La Unión

Calle Juan Afonso Placeres

Calle El Secadero

Calle La Milagrosa

La Concepción, Tijoco Alto

Carretera TF-85

Calle Tijoco Arriba

Taucho

Carretera de Taucho

Calle Santa Margarita

Calle El Pedregal

Calle Virgen de Coromoto

Los Menores

Carretera Los Menores - Taucho

Calle Morro de las Mesías

Calle Virgen de Fátima

Calle La Tablada

Calle La Tabaiba

Calle Chabu

La Caleta

Avenida de Los Acantilados

Avenida de Las Gaviotas

Avenida Virgen de Guadalupe

Costa Adeje

Avenida de Bruselas

Avenida de Los Pueblos

Calle Gran Bretaña

Avenida Austria

Avenida Europa

Miraverde

Calle Galicia

Avenida Kurt Konrad Mayer

Calle El Viñátigo

Calle El Acebuche

Calle El Cardón

Fañabé

Avenida San Borondón

Calle Tenerife

Calle de La Graciosa

Calle de La Gomera

El Galeón, Adeje Casco

Avenida Príncipe Pelinor

Calle La Mesana

Avenida de Los Vientos

Avenida Palo Mayor

Calle Tinerfe El Grande