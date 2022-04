La Semana Santa de Adeje inicia su andadura con el tradicional pregón

El primero en tomar la palabra fue el concejal de Patrimonio Histórico de Adeje, Juan Desiderio Afonzo Ruiz, quien aseguró que "La Semana Santa adejera pone en valor el patrimonio histórico artístico que tenemos en las parroquias adejera, tanto la imaginería de valor histórico como son el Cristo de la Misericordia o de la Humildad y Paciencia como la que se incorporó a partir de los años ochenta, la cual vino de la mano de grandes imagineros como Luis Álvarez Duarte, Romero Zafra o Juan Ventura, quien es el creador de la actual imagen de la Virgen de La Paz, la cual procesiona el Domingo de Ramos en la parroquia de San José de Los Olivos, y que este año ha sido la seleccionada para el cartel anunciador de la Semana Santa Adejera como símbolo de la unidad, la paz y la concordia, que es lo que queremos para el mundo entero".

Seguidamente, el periodista Humberto Gonar realizó un recorrido por la historia de la vida adejera y de la Semana Santa, la cual ha disfrutado en muchas ocasiones. En este sentido, el orador subrayó que "es un pregón de reconciliación, de reencuentro con el pueblo de mi padre y donde pase la parte más feliz de mi infancia. Hoy rompo con la máxima de que el periodista no puede, no debe ser protagonista de la información, hoy me siento bendecido por lo que Dios ha permitido en mi vida. Adeje, pueblo de paz, pueblo de descanso, tiempo de conversión y lugar de reconciliación".

El alcalde adejero José Miguel Rodríguez Fraga reiteró que la "Semana Santa adejera se configura como la del reencuentro de unos con otros, del abrazo, de la cercanía, de la vuelta a nuestra realidad desde la prudencia y la sinceridad". Seguidamente, el alcalde dió la palabra a Valentín González Vargas, ex-párroco adejero, a quien definió como "un cura que no es de mucho ruido, pero sí de los que calan. A su paso por Adeje, Valentín, con mucha humildad y sinceridad, siempre estuvo al servicio de las personas, acompañó a nuestro pueblo en su evolución y desarrollo y sin duda, nos ha ayudado a ser mejores, el servicio la entrega, la disponibilidad y la predisposición a que todo saliera bien, ha sido lo que más caracterizó su paso por este pueblo".

Por su parte, Valentín González Vargas, ex-párroco de Adeje a modo de liturgia, realizó un discurso basado en la eucaristía que durante tanto tiempo impartió en Adeje y recordó que "cuando Dios quiere algo especial de alguien, le empuja con su espíritu al desierto... con ello busca que encontremos nuestra identidad y que seamos quiene somos de verdad y nos pongamos en sus manos, confiar plenamente en él, nos decidamos totalmente y respondamos a su plan para nosotros".