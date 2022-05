Adeje/ El CIT Sur celebra la Semana Canaria en el Centro Comercial The Duke Shops.

El próximo jueves 26 de mayo, el CIT Sur tiene previsto, como ya es habitual, la celebración del "DÍA DE CANARIAS", en el Centro Comercial The Duke Shops.



Celebraremos la Semana Canaria del martes 24 al lunes 30 de mayo en The Duke Gallery.

Este proyecto surge del festejo del Día de Canarias que, como cada año, el CIT Sur celebra con el objetivo de difundir y conservar nuestras tradiciones, así como homenajear a nuestra tierra.

Aprovechando el gran espacio cultural "The Duke Gallery" que disponemos en el Centro Comercial, quisimos, no solo festejar un día, sino una semana completa. Disponemos de un amplio programa de actividades como el Taller de Muki Mono, la celebración del Día de Canarias, una Cata de productos locales como el Queso Montesdeoca e Higos de Fasnia, Concurso de Pintura y Presentación del Libro "Entrevistas a Gastón Baquero". Sin olvidar, que durante toda esta semana se podrá disfrutar de la Exposición "De Pies a Cabeza" del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife.

Pedimos su colaboración para el día más intenso que tendremos, que será el jueves 26 de mayo de 10h00 a 16h00, donde tendremos muestra de folclore y degustación de los productos de los 9 municipios de la Comarca Sur.

