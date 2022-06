Arona mantiene las restricciones de las hogueras en playas para evitar daños al litoral y permite las privadas con autorización

Arona/ El Ayuntamiento de Arona, en concordancia con la nueva Ley de Residuos del Estado, mantendrá las restricciones de los dos últimos años y no permitirá la realización de hogueras o quemas en las playas, otros espacios públicos y zonas naturales protegidas del municipio durante la celebración de las hogueras de San Juan (la noche del 23 al 24 de junio), para evitar daños en el litoral y riesgos de incendios por hogueras descontroladas.

Sí se podrán realizar hogueras en espacios privados, mediante autorización previa, desde las 20.00 horas hasta la 01.00 de la madrugada, siempre y cuando cumplan los requisitos especificados en el bando municipal y no estén afectados por la prohibición del Cabildo de Tenerife de realizar fuegos en toda la zona de riesgo de incendio forestal, en las zonas de medianías y cumbres de toda la isla. Prohibición que en Arona afecta a las zonas por encima de la carretera TF-28. La autorización se puede solicitar con el modelo 005 en el portal oficial del Ayuntamiento de Arona.

Tal y como se pone de manifiesto en el bando municipal quedarán prohibidas igualmente las reuniones de más de seis personas, así como botellones y braseros. Igualmente, en Las Galletas no se permitirá estacionar en la TF-66, desde el puesto de la Cruz roja hasta la calle La Paz, desde las 14.00 horas del 23 de junio hasta las 12.00 horas del 24 de junio por motivos de seguridad.

Arona se une así a otros municipios canarios y del resto de España, como Tacoronte, Guía, Elche o Benidorm.

El año pasado, el dispositivo de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, atendió multitud de incidencias relacionadas con fuegos descontrolados y rastrojos producidos por las hogueras, con el riesgo de incendios que esto supone.

Desde el Ayuntamiento de Arona se invita a la ciudadanía a disfrutar y celebrar esta fecha respetando la sostenibilidad de nuestro litoral, y recogiendo los residuos que se generen en los espacios públicos antes de abandonar las zonas de reunión. Recordar que la Playa de Las Vistas permanecerá cerrada como en años anteriores.

Actividades

Para la Noche de San Juan se han organizado diferentes actividades: en Los Cristianos se realizará el Pasacalles de San Juanito, a partir de las 20.00 horas, desde la Avenida de Los Playeros hasta la Plaza de La Pescadora, donde después, de 21.00 a 01.30 horas, habrá animación especial. Estas actividades están organizadas por el Área de Fiestas y la Asociación Sociocultural Los Artistas.

Por otra parte, el Patronato de Cultura ha organizado en el Polideportivo de la urbanización Virgen del Carmen de Guargacho una tarde-noche de actividades y animación especial, desde las 20.00 hasta las 23.00 horas, para celebrar la Noche de San Juan

Impacto ambiental

Uno de los pilares de identidad de Arona, como municipio y como destino turístico, es la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno, nuestro patrimonio natural, de nuestro litoral, y reducir el impacto medioambiental.

La celebración de las hogueras en el litoral de Arona supone un gran impacto medioambiental, generando más de 4 toneladas de basura cada año, especialmente plásticos procedentes de botellas, bolsas, fragmentos de vidrio de botellas y envases. Sin olvidar otros residuos generados por las propias hogueras, como son los restos de madera, clavos, entre otros. Y a pesar de la exhaustiva limpieza mecánica, con tractor y cribadora, y manual que realiza el servicio de Gestión del Litoral para que las playas de Arona puedan volver a su estado habitual, a diario siguen apareciendo fragmentos de residuos de la celebración de eventos de años anteriores.

A esto hay que añadir la contaminación atmosférica que genera el humo de las hogueras, sin olvidar que acarrea numerosos problemas de salud, especialmente para las personas asmáticas y con enfermedades pulmonares y cardiacas.

Campaña de concienciación

Igualmente, desde el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se ha venido realizando una exhaustiva campaña de concienciación ambiental, donde 8 educadoras medioambientales han estado recorriendo las playas de Los Cristianos, Las Galletas y Las Vistas durante esta semana, para recordar el impacto ambiental que generan las hogueras. Además, también se hace entrega un díptico informativo sobre los usos de la playa, además de obsequiar a las personas participantes con una pequeña mochila de algodón recordando la importancia de llevarse los residuos en la playa, con el mensaje "Llévame contigo".

No hay que olvidar que el municipio cuenta con la Playa de Las Vistas, galardonada en materia de accesibilidad universal, calidad de los servicios públicos y gestión medioambiental, un distintivo que genera un gran atractivo para miles de turistas al año, generando economía. Y también es motivo de orgullo de aroneras y aroneros.

La apuesta por una Arona más sostenible es esencial para el presente y futuro del municipio, en un mundo donde las consecuencias del cambio climático cada vez son más evidentes.