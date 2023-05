Guía de Isora celebra el 70 aniversario de sus fiestas en honor a San Isidro Labrador

El viernes 19, a las 19:00h, se oficiará la Santa Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. A continuación, a las 20:30h, se llevará a cabo la tradicional Fiesta Romera, en la que los asistentes podrán disfrutar de los platos de cocina tradicional que deseen traer. Por su parte, el Ayuntamiento de Guía de Isora proporcionará el vino para acompañar la celebración. Los participantes dispondrán de sillas y mesas para disfrutar de la noche. La fiesta estará amenizada, entre otros, por los grupos de la Escuela Municipal de Ocio y Deporte, en las secciones de Baile Canario y Cuerda y Canto, Agrupaciones de 3ª Edad, Grupo Parranderos de Tágara, Grupo Andares Isleños, Agrupación Folklórica Guanapay de Lanzarote, Parranda La Quincena y Grupo Folklórico Municipal Sámara de Guía de Isora.

El sábado 20, las festividades continuarán a las 17:30h, en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz, con talleres infantiles organizados en colaboración con el PFAE "Revive tu identidad". A las 19:00h, se llevará a cabo otra Santa Misa, seguida del concierto de Los Sabandeños, que comenzará a las 21:00h. Para concluir la jornada, a las 23:30h, se celebrará una verbena animada por Maikel Jiménez y la orquesta Guaracha.

El domingo 21, la festividad alcanzará su punto culminante con una serie de eventos. A las 11:30h, en la Iglesia, tendrá lugar la Santa Misa, cantada por el Grupo Folklórico Municipal Sámara de Guía de Isora. A continuación, dará comienzo la esperada romería en honor a San Isidro Labrador. La procesión estará acompañada por grupos folklóricos, carrozas y parrandas, siguiendo un recorrido que incluye las calles: C/ Arriba, C/ Campo, C/Pérez Galdós, C/El Arado, C/Agrupación Musical Isorana, C/ La Entrada, C/ de Abajo, finalizando en la Plaza de Ntra. Señora de la Luz. Posteriormente, comenzará la verbena, con la participación de las orquestas Sabrosa y Wamampy.

El Ayuntamiento anima a los vecinos a engalonar sus balcones y fachadas a lo largo del recorrido de la romería y solicita a todos los asistentes que vistan la vestimenta tradicional canaria.