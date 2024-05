Playa de Las Américas, epicentro del atletismo internacional

El atleta alemán Malik Diakite, con 8.037 puntos en decatlón, y la francesa Elisa Pineau, con 6.020 puntos en heptatlón, se alzaron con el triunfo en una competición que se desarrolló en cuatro jornadas repartidas entre el sábado y el domingo y donde el Cabildo Insular de Tenerife, a través de su empresa pública IDECO, colaboró en la organización junto a Hospiten.

La atleta francesa terminó el primer día en una discreta sexta posición con 3.560 puntos después de sus actuaciones de 13.94 (100 metros vallas), 1.72 metros (salto de altura), 14.19 metros (lanzamiento de peso) y 25.00 (200 metros). Durante la jornada del domingo superó sus expectativas y se alzó con la victoria. Le acompañó en el podio como subcampeona la irlandesa Kate O'Connor, con 6.009 puntos, y en tercera posición la suiza Lydia Boll, con 5911 Puntos.

"Estoy muy contenta porque, sinceramente, no esperaba ganar este fin de semana", dijo Pineau. "Mi primer día fue bastante flojo y hoy estuvo bien. Me quedé a solo siete puntos de mi marca personal, así que estoy satisfecha".

En cuanto al apartado masculino se vivió un emocionante choque entre el holandés Jeff Tesselaar y el alemán Malik Diakite, donde este último sumó 8.037 puntos frente a los 8035 de Tesselaar, proclamándose ganador del meeting. Destacar que el holandés mejoró su marca personal en 282 puntos y el atleta de Gran Bretaña Lewis Church con 7.742 puntos obtuvo la tercera posición.

El vencedor de 24 años comentó: "Estoy súper cansado ya que han sido dos días duros, pero vale la pena ya que he ganado y superado la barrera de los 8.000 puntos por segunda vez en mi carrera. La próxima vez que compita en Ratingen será a finales de junio".

En la categoría decatlón Sub 20, el belga Dai Keita con 7.397 puntos se proclamó vencedor seguido del español Diego Darias con 6.902 puntos. En heptatlón Sub 20 Zoe Gregory de Gran Bretaña con 4.963 puntos se alzó como campeona y Laura Oogue, con 4.690 puntos, como subcampeona, subiendo al podio del Antonio Domínguez de Playa de Las Américas.

Un fin de semana de atletismo de alto nivel en Arona, donde el concejal de Deportes del municipio, Luis Sierra y el consejero delegado de IDECO del Cabildo Insular de Tenerife, Manolo Gómez, fueron los encargados de entregar los premios a los ganadores.

Para esta edición la organización ha implementado un 'Plan de Sostenibilidad' en el que se han llevado a cabo varias acciones, destacando algunos puntos estratégicos como la movilidad sostenible, proporcionándoles a los atletas y entrenadores alojamientos cerca de la pista de competición a la cual podían acceder caminando y se animó al público a que acudiera en transporte colectivo.

La recogida diferenciada de residuos o la transmisión en vivo sostenible, que garantizar una cobertura equitativa y representativa de atletas de todos los géneros en la transmisión en vivo, suplementaron esta campaña de sostenibilidad en el Meeting Internacional de Pruebas Combinadas Arona-Tenerife.